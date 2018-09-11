В Москве грузовик протаранил семь машин на светофоре. Есть погибшие

Всего в массовом ДТП, которое произошло возле пересечения Варшавского шоссе и Черноморского бульвара, пострадало восемь автомобилей: автобус, два грузовика и пять легковушек. В результате было практически полностью перекрыто движение в область — авария заняла три полосы. Протяженность скопившегося дорожного затора достигала двух километров.
«По предварительным данным, водитель грузовика уснул за рулем и совершил наезд на остановившиеся на запрещающий сигнал светофора машины», — рассказали одну из версий произошедшего в ГИБДД. По другой версии, у грузовика отказали тормоза.
В результате ДТП погиб один человек и пятеро получили травмы различной степени тяжести. Удар был настолько сильным, что одного из пострадавших зажало в автомобиле. Его извлекли спасатели.
В данный момент правоохранительные органы продолжают выяснение всех обстоятельств аварии.
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Фото: Пятый канал, Vesti
Видео: YouTube
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