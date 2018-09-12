Продление скидки на штраф: Госдума готова принять закон

Нижняя палата парламента рассмотрит законопроект, позволяющий восстановить скидку на оплату штрафа, если «письмо счастья» запоздало.

Законопроект был подготовлен правительством и предусматривает возможность восстановления скидки на штраф в случае, если постановление поступило на почту слишком поздно. Поводом для его подготовки стало дело московского муниципального депутата Юрия Рейнхиммеля.

Не получив вовремя постановление о превышении скорости (оно пришло более чем через месяц с момента вынесения постановления о штрафе), он обратился в ГИБДД с просьбой продлить ему 50-процентную скидку на оплату. Но в ведомстве заявили, что действующий КоАП не предусматривает продления скидки. Тогда Рейнхиммель обратился в суд Можайского района, но и тот не поддержал его, хотя и оштрафовал «Почту России» на 30 тысяч рублей.

В итоге Рейнхиммель посчитал, что его права как гражданина нарушены, и обратился в Конституционный суд с требованием изменения закона. Эта судебная инстанция поддержала обращение Рейнхиммеля, потребовав внести соответствующие поправки: возможность получить скидку на оплату штрафа у гражданина должна быть в любом случае, если он получил постановление позднее 20-дневного срока по независимым от него причинам.

Поправки будут внесены в ст. 31.8 и 32.2 КоАП, пишет «Коммерсантъ». Накануне Комитет по госстроительству рекомендовал принять поправки в первом чтении. Сам Рейнхиммель указывает на то, что поправки предусматривают не получение заказного письма гражданином, а его поступление в почтовое отделение позднее 20 дней с момента вынесения постановления. Он говорит о том, что письмо может поступить на 19-й день, а гражданин получить его на 21-й. И тогда он лишится права на скидку.

Фото: Depositphotos

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