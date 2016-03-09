Как не лишиться прав и сэкономить на штрафе

В начале года в законодательство внесены поправки, призванные сделать водителей более дисциплинированными.

Права за долги

В начале этого года у судебных приставов появился еще один рычаг воздействия на должников. Тем, кто набрал свыше 10 тысяч рублей долгов по различным выплатам, могут ограничить действие водительских удостоверений. Такую меру применяют, когда задолженность связана с алиментами, возмещением вреда здоровью, долгами по штрафам.

Новые поправки в закон «Об исполнительном производстве» ввели потому, что судебные приставы не могли воздействовать на должников другими методами. Нередко человек имеет большую задолженность, но у него нет в собственности никакого имущества и дохода. При этом такой безработный ездит на автомобиле, оформленном, к примеру, на родственника. По данным службы судебных приставов, подобных должников в стране больше 300 тысяч. Вот законодатели и нашли действенный метод — лишить возможности управлять автомобилем.

Работает это так. Как только информация о долге попадает в службу судебных приставов, они почтовым извещением или лично уведомляют должника о необходимости погасить задолженность. Если тот не сделает этого в течение пяти дней, приставы выносят постановление об ограничении действия водительского удостоверения, о чем сообщают в ГИБДД. И если водителя, которого временно отстранили от управления транспортными средствами, остановит инспектор ДПС, наказание последует серьезное: лишение прав на срок до одного года или до 50 часов обязательных работ — по статье 17.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Чтобы ограничения сняли, водитель должен оплатить все долги и сообщить об этом судебным приставам. Для ускорения процесса лучше лично нанести им визит. Тогда уже на следующий день (этот срок дается судебным приставам, чтобы направить информацию в ГИБДД) можно будет сесть за руль. Другой вариант — направить заказное письмо с уведомлением и ждать, когда придет подтверждение, что приставы его получили.

Сэкономим на штрафе

С начала года у автомобилистов появилась возможность сэкономить на штрафах. Поправки в статью 32.2 КоАП РФ внесли, чтобы простимулировать водителей быстро их платить, ведь сейчас добровольно уплачивается лишь 60% штрафов. Если водитель погасит долг в течение 20 дней с момента вынесения постановления, ему полагается скидка 50%. Правда, некоторые нарушения лишают права на такой дисконт. Вот проступки, за которые придется отвечать по полной программе:

повторное управление незарегистрированным транспортным средством (часть 1.1 статьи 12.1 КоАП РФ);

управление автомобилем в состоянии опьянения или передача управления лицу в состоянии опьянения (статья 12.8 КоАП РФ);

повторное (в течение года) превышение допускаемого предела скорости на 40–60 км/ч (часть 6 статьи 12.9 КоАП РФ) либо на 60 км/ч или более (часть 7 статьи 12.9 КоАП РФ);

повторный проезд на запрещающий сигнал светофора (часть 3 статьи 12.12 КоАП РФ);

повторный выезд на встречную полосу либо на трамвайные пути встречного направления (часть 5 статьи 12.15 КоАП РФ);

повторное движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением (часть 3.1 статьи 12.16 КоАП РФ);

нарушение ПДД, повлекшее за собой причинение вреда здоровью (статья 12.24 КоАП РФ);

отказ от освидетельствования на состояние опьянения (статья 12.26 КоАП РФ);

употребление алкогольных напитков, наркотических или психотропных веществ после ДТП или остановки автомобиля инспектором ДПС до принятия решения об освидетельствовании или освобождении от освидетельствования (часть 3 статьи 12.27 КоАП РФ).

Не будет скидки и в том случае, если при вынесении постановления принято решение об отсрочке (максимум на один месяц) или рассрочке (не более чем на три месяца) исполнения. Например, вам дали дополнительное время для оплаты штрафа или разбили штраф на несколько платежей.

В остальных случаях штрафы, включая 500‑рублевые, можно оплатить в половинном размере, если с даты вынесения постановления не прошло 20 дней. Сделать это можно в любом банке (в том числе и через их интернет-сайты и мобильные приложения) или почтовом отделении, на портале госуслуг, через платежные терминалы.

В постановлении указываются две суммы — полная и со скидкой. Когда оператор в банке или водитель, который уплачивает штраф через интернет либо платежный терминал, вводит номер постановления, сумма со скидкой появится в системе автоматически — при условии, что 20‑дневный срок еще не прошел. Только учтите, что информация о штрафе поступит в систему государственных и муниципальных платежей (именно ее используют организации, принимающие плату) не сразу. Дело в том, что данные о вынесенных постановлениях вносятся экипажем ДПС в единую базу ГИБДД после окончания дежурства. Затем сведения обрабатываются и лишь потом поступают в систему госплатежей. Обычно в среднем это занимает не более трех суток.

Если вы получили «письмо счастья» (штраф с камер автоматической фиксации правонарушений), алгоритм действий и условия те же. Оплатили в течение 20 дней с даты вынесения постановления — получите дисконт. Не успели — придется раскошелиться по полной. Даже если письмо задержалось в пути по вине почты, это никто не примет во внимание.

Как правило, «письма счастья» приходят с большим опозданием и водители не укладываются в 20‑дневный срок. Тут выход только один. Нужно установить подписку на уведомления о правонарушениях на Едином портале государственных услуг. Тогда вы сможете получать информацию о нарушениях по СМС. Или регулярно проверяйте наличие штрафов на сайте ГИБДД — достаточно ввести номер водительского удостоверения или номер свидетельства о регистрации транспортного средства. Кто предупрежден, тот сэкономит.

Фото: За рулем.РФ