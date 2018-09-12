На Mitsubishi ASX и Pajero Sport внезапно поднялись цены

Увеличение стоимости автомобилей в некоторых топовых комплектациях доходит до 100 тыс. рублей, в базовых комплектациях кроссоверы подорожали минимум на 10 тыс. рублей.

Mitsubishi Pajero Sport стоит почти 3 млн рублей

В сентябре этого года кроссоверы Mitsubishi ASX и Pajero Sport стали заметно дороже. Никаких официальных сообщений об увеличении стоимости не было. Изменения в прайс-листе компании обнаружили аналитики агентства «Автостат» во время мониторинга цен на новые автомобили в России. Как и в случае с подорожанием автомобилей Ford, увеличение стоимости машин подтвердили в дилерском центре «Рольф».

С сентября 2018 года стоимость переднеприводного кроссовера Mitsubishi ASX в базовой комплектации Inform с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 117 л.с. и механикой составляет от 1 млн 149 тыс. рублей на машины 2018 модельного года и 1 млн 169 тыс. рублей на кроссоверы 2019 модельного года. То есть цена увеличилась на 10 тыс. и 30 тыс. рублей соответственно. В комплектации Instyle с системой полного привода, вариатором и 2-литровым двигателем мощностью 150 л.с. кроссовер ASX стоит теперь 1 млн 565 тыс. рублей (плюс 10 тыс. рублей). Автомобили 2019 м. г. предлагаются по цене 1 млн 555 тыс. рублей, что на 30 тыс. дороже, чем в августе.

Дизельные версии внедорожника Mitsubishi Pajero Sport подорожали на 10 тыс., бензиновые — на 100 тыс. рублей.

В итоге турбодизельный Pajero Sport в комплектации Invite с 2,4-литровым двигателем мощностью 181 л.с. и механикой стоит 2 млн 319 тыс. рублей. В комплектации Intense и с автоматической коробкой он обойдется в 2 млн 577 тыс. рублей, а в комплектации Ultimate — в 2 млн 977 тыс. рублей.

Pajero Sport с бензиновым 3-литровым двигателем мощностью 209 л.с. в комплектации Instyle подорожал до 2 млн 797 тыс. рублей, а в комплектации Ultimate — до 2 млн 997 тыс. рублей.

Предыдущее повышение стоимости на кроссоверы Mitsubishi ASX и Pajero Sport было в августе этого года. Тогда автомобили стали дороже на 5–32 тыс. рублей.

В пресс-службе « ММС Рус » « За рулем.РФ » рост цен объяснили динамикой кросс-курсов рубля/йены, из-за чего производителю и пришлось пойти на пересмотр прайс-листов.

Обе модели не являются бестселлерами марки в России. Например, с января по август 2018 года в нашей стране было продано 3038 кроссоверов Mitsubishi ASX. Внедорожник Pajero Sport за тот же период разошелся тиражом 5247 экземпляров. Для сравнения, продажи кроссовера Mitsubishi Outlander с января по август этого года составили 15 133 штук. В целом же продажи Mitsubishi в нашей стране растут. Всего с начала года по осень было реализовано 27 050 автомобилей, что на 125% больше, чем за тот же период прошлого года.

По своей стоимости Mitsubishi Pajero Sport сравнялся с внедорожником Mitsubishi Pajero, ценник которого начинается от 2 млн 892 рублей.

Скоро в России появится еще один кроссовер Mitsubishi — Eclipse Cross, который является одноклассником ASX.

Фото: Mitsubishi