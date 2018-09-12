Renault обновила свой кроссовер для Европы

Французская компания рассекретила рестайлинговый вариант кроссовера Kadjar.

Эта модель неизвестна на российском рынке, а в Европе крайне важна для французов с сегменте кроссоверов С-класса. Построена она на базе Nissan Qashqai.

Рестайлинг должен сделать машину презентабельнее внешне и технологичнее внутри. Снаружи были переработаны передняя и задняя части, в фарах появились новые сегменты дневных ходовых огней. Машина получила новые 17- и 19-дюймовые легкосплавные колеса. Увеличилось число декоративных хромированных элементов.

Салон также несколько обновился. Полностью были изменены дверные карты. Мультимедийная система получила новый экран, блок «крутилок» кондиционера стал более эргономичным. Дефлекторы вентиляции, дверные ручки и центральная консоль теперь отделаны хромированной окантовкой. Кроме того, в гамме появилась новая версия Kadjar Black Edition. Салон, как следует из названия, отделан в черной гамме, а крыша обшита алькантарой такого же цвета.

А вот по технической части изменений больше. Так, гамма бензиновых силовых агрегатов пополнилась мотором 1.3 TCe, впервые появившимся на последнем поколении Scenic. Турбодизели остались прежними, но были модернизированы для того, чтобы вписать в ужесточившиеся экологические требования.

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Фото: Renault