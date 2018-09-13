Количество газовых заправок вырастет в несколько раз

И произойдет это в ближайшие пять-десять лет. Причем заправляться на них можно будет как сжиженным, так и сжатым газом.

О кратном увеличении автомобильных газонаполнительных станций в течение 5–10 лет сообщил замминистра энергетики РФ Антон Инюцын. Причем основная идея заключается в том, что следует развивать комбинированные заправки, где будет как метан (сжатый газ), так и пропан-бутан (сжиженный газ).

«Наша задача — кратно увеличить количество заправок в ближайшие 5–10 лет, кроме того, развивать тему сжиженного природного газа и помогать развиваться комбинированным заправкам, на которых можно заправляться и метаном, и СПГ (сжиженным природным газом). Кроме того, мы видим одну из стратегических задач — оснащение тех заправок, которые есть, а это более 35 тыс. АЗС по стране, в тех местах, где это было бы рентабельно для владельцев АЗС», — передает его слова ТАСС.

Сейчас в стране всего 370 метановых заправок, причем половина из них находятся в 10 субъектах. В Минэнерго подсчитали, что если в год строить порядка 200 метановых заправок и около 30 СПГ, то в ближайшие пять лет удастся создать серьезную инфраструктуру.

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что, по его мнению, польза электромобилей сильно преувеличена, и в газодобывающей стране грех не использовать именно газ в качестве альтернативы бензину и солярке. Но для того чтобы газомоторный транспорт стал целесообразным для пользователей, необходимо нарастить сеть заправок.

Сжиженный и сжатый газ уже давно пытаются продвигать в качестве альтернативных видов топлива для автомобилей, но большинство водителей по-прежнему консервативны в своем выборе. Хотя дизельгейт и заставил некоторых «посмотреть по сторонам».

Автомобиль на газе — это хорошо или плохо? Об этом рассуждает наш обозреватель Михаил Колодочкин.

Между тем на маршруты общественного транспорта в Москве официально запустили новенькие электробусы . Пока они проходят обкатку и не все идет так гладко, как предполагалось, но есть шанс, что этот альтернативный вид транспорта в столице все же приживется.



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