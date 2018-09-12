VIP-велосипедист на встречке в сопровождении ГИБДД: кто это был?!

Некоторое время назад в Сети оказалось видео, где велосипедист едет в сопровождении машины ДПС исключительно по встречной полосе.

При этом специально для его проезда перекрывались участки дороги. Какие тогда только версии не выдвигались: и что это столичный градоначальник Сергей Собянин объезжает «владения», и даже что это премьер-министр России Дмитрий Медведев решил прокатиться вечером по Москве.

Но все оказалось банальнее. Выяснилось, что спортсмен измерял трассу Московского марафона. По правилам федераций замер проводится на калиброванном велосипеде и по кратчайшему радиусу, по которому побегут участники марафона. Вот потому велосипедист и оказался на встречной полосе, а его сопровождение осуществляли сотрудники ГИБДД.

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