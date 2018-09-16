Знойные красотки и американские автомобили. Календарь 2019

Фотограф Карлос Келла очередной раз стал автором фото для 11-го издания календаря «Девушки и легендарные американские автомобили». Приглашаем вас полюбоваться знойными красотками. И, разумеется, их автомобилями.

Все десять выпусков календаря «Девушки и легендарные американские автомобили» (Girls & Legendary US Cars 2019) фотограф Карлос Келла сумел сделать роскошными и неподражаемыми, что в полной мере относится и к одиннадцатому изданию — 2019 года. Мастер передает нам свое видение красоты — как женской, так и автомобильной. Сочетание образов дает блестящие результаты, впрочем, судить вам, наши дорогие читатели.

В общей сложности на 56 страницах календаря можно увидеть 19 прекрасных моделей — скучать не придется! А автомобилей здесь 30, и от них захватывает дух еще сильнее — здесь и Cadillac Fleetwood Series 75 1939 года, и Chrysler Imperial LeBaron, и Plymouth Roadrunner 1974 года, и Auburn Boattail Speedster 851 1969 года, и Studebaker Avanti с 1963 года. Роскошные седаны, пикапы и даже… катафалк!

Календарь «Девушки и легендарные американские автомобили» выпущен ограниченным тиражом в 2019 экземпляров, каждый из которых имеет уникальный номер. Он опубликован издательством Hamburg Sway Books. Обойдется такой почти в 40 евро.

Победительницу конкурса Miss Tuning в фирменном календаре вы можете найти по ссылке.

А мы же еще раз приглашаем полюбоваться российскими моделями, которые стали настоящим украшением Московского автосалона, который прошел в начале сентября.

Фото: Sway Books