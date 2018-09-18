Peugeot готовит загадочную премьеру

Представители компании Peugeot обещали привезти на автосалон в Париж кое-что особенное. При этом на их страницах в соцсетях появились фотографии очень странного автомобиля.

Фотография нового Peugeot от Жан-Филиппа Импарато

«Something special is coming...» («Грядет кое-что особенное…») — таков девиз флешмоба работников компании Peugeot. С этой фразой под непонятными фотографиями отметились директор французского автопроизводителя Жан-Филипп Импарато и дизайнер компании Жиль Видал.

«После двух лет тяжелой работы наш последний концепт готов. Когда я увидел его вживую, я почувствовал себя ребенком», — описывает свои чувства Жан-Филипп в Твиттере под фотографией, на которой он стоит рядом с неизвестным автомобилем.

Судя по фотографии, которую опубликовал Жиль Видал, концепт будет выполнен в стиле ретро. Именно такими комментариями сопровождается его сообщение в Инстаграме.

Фотография нового Peugeot от Жиля Видала

Исходя из того, что один взрослый мужчина почувствовал себя ребенком, а второй опубликовал фотографию с креслами из восьмидесятых годов, нас на автосалоне в Париже ждет концепт в стиле ретро, но с современной начинкой. Можно предположить, что это будет беспилотный электромобиль в кузове купе.

Фотография вероятного нового Peugeot без авторства

Кроме того, там же, в социальных сетях, появилось еще одна фотография непонятного автомобиля в кузове купе и с типичными для дизайна Peugeot задними фонарями, имеющими три вертикальные светящиеся полоски. Вероятно, это и есть та самая новинка, которая станет главной звездой стенда Peugeot на автосалоне в Париже, ждать открытия которого осталось всего один месяц.

Современные модели Peugeot отличаются практичностью, которой, кажется, лишена новинка. Яркий пример этой практичности — Peugeot Traveller VIP Business.

Пока самой свежей новинкой компании Peugeot является седан 508, представленный весной на автошоу в Женеве.

Фото: Instagram, Twitter