Peugeot 508: тест-драйв в стиле «Такси»

Флагманский Peugeot 508 выходит на дорогу в новом форм-факторе. Если выбирать машину для очередной серии французской комедийной саги «Такси», то по визуальному потенциалу «пятьсот восьмой» подошел бы идеально. Но на самом деле Peugeot метит в корпоративные парки. Насколько хорошо новичок подготовился к этим ролям, «За рулем» выяснил на европейском тест-драйве.

— 306!!!

— Мсье, это 406‑й Peugeot!

— Да нет же, я говорю: 306 км/ч!

Помните замечательную французскую комедийную сагу «Такси» с главным героем Даниэлем на неизменном Peugeot 406? Бьюсь об заклад, эта франшиза переманила в стан поклонников Peugeot не одну тысячу молодых фанатов скорости. Не зря тот самый «четыреста шестой» экспонируется в Музее приключений Peugeot в Сошо.

Я моментально вспомнил легендарного киногероя на колесах, стоило увидеть новый «пятьсот восьмой». Конечно, новичок не обвешан гипертрофированными спойлерами и не украшен таксишным колпаком на крыше, но если выбирать машину для новой серии, то по визуальному потенциалу «пятьсот восьмой» подошел бы идеально.

Старт продаж в России намечен на будущий год. На массовость российский офис Peugeot не рассчитывает — «пятьсот восьмой» будет играть роль имиджевой модели. Дымчатая светодиодная оптика — одна из завлекалочек «пятьсот восьмого».

Самобытные автомобили французы умеют делать испокон веков. На сей раз нарисовали не просто элегантного, но и очень эффектного красавчика. Богемная публика Монте-Карло, в окрестностях которого я наматываю километры серпантинов, так и таращит глаза на светодиодные клыки дневных ходовых огней и оборачивается вслед удаля­ющейся дымчатой задней оптике. Спортивный профиль — не менее забористый, чем у лифтбеков Audi A5 Sportback и Volkswagen Arteon. Собственно, в эту зажиточную компанию и мечтает попасть Peugeot.

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Амбициозно? О да! Особенно если учесть, что европейский сегмент среднеразмерных седанов тонет — Старый Свет постепенно забывает такие имена, как Citroen С6, Renault Laguna и даже Ford Mondeo. Выводить на рынок новый седан можно, будучи либо очень самонадеянным, либо чертовски хитрым. Peugeot явно из второй категории, и хитрости начинаются с вывески: французы постоянно твердят про «радикальный седан». Да-да, в Peugeot называют «пятьсот восьмой» седаном, хотя по сути это пятидверный лифтбек.

В набитом журналистами со всего мира зале (мне удалось поболтать даже с ребятами из Новой Зеландии!) звучали и другие удивительные мысли. Говорят, перед разработчиками стояла задача сделать «лучший в high-end-классе универсальный автомобиль» и «снизить цену владения до лучших показателей конкурентов». И всё это потому, что Peugeot метит с «пятьсот восьмым» в первую очередь в корпоративные парки, а не в гаражи частных владельцев.

В России свои правила. Большие седаны мы любим. Как насчет «радикальных»?

Архитектура интерьера — как в последних моделях Peugeot, в частности в кроссовере 3008. Но всё сделано смелее и ярче. За пять массажных программ в передних сиденьях отвечают восемь пневматических камер. Электронный селектор автомата — эргономически и визуально выверенная деталь интерьера.

Переднюю панель украшают семь фортепианных кнопок-клавиш управления радио, «климатом», навигацией, настройками машины, телефоном, мобильными приложениями и системой i‑Cockpit Amplify. Последняя продолжает заложенную в модели 3008 идею задействовать несколько органов чувств водителя. Зрение — изменяя яркость фонового освещения и цветов дисплеев. Слух — настройками «музыки». Осязание — многоточечным массажем. Можно сконфигурировать две предустановки: Boost и Relax. Приборы можно подогнать под свой вкус или вообще погасить. Наиграться этим сложно.

Индуктивная зарядка смартфона — теперь признак хорошего тона.

— Эмильен, новость для Книги рекордов! Слушай. Такси ехало с какой скоростью?

— Сто сорок?

— Сначала. А потом он переключился на вторую…

В гамме Peugeot 508 три мотора: турбированный бензиновый PureTech 1.6, который форсирован до 180 или 225 л.с., и дизели BlueHDi объемом 1,5 (130 л.с.) и 2,0 литра (130, 160 или 180 л.с.). На всех версиях — 8-ступенчатый автомат Aisin. Кроме младшего дизеля, которому положена 6-ступенчатая механика. Вариант для такси?

Что из этого набора достанется нам, пока загадка. С 90‑процентной уверенностью можно утверждать, что будут доступны оба бензиновых мотора. Дизели под вопросом. Поэтому первым делом я прыгнул в топовую бензиновую версию и крадучись покатил из Монте-Карло к французским серпантинам.

Наш главред каленым железом выжигает из вокабуляра термин «приборная доска», но сейчас именно тот случай, когда я могу применить его с чистой совестью. Переднюю панель делит по горизонтали именно приборная доска из натурального дуба (или зебрано), в центр которой вбит 10-дюймовый тачскрин с фортепианными кнопками-клавишами в основании. Довершает портрет уже ставший традиционным, но оттого не менее экзотичный i‑Cockpit — крошечный руль, поверх которого раскинулись «рисованные» приборы. Вся эта лепота, сдобренная наппой или алькантарой, подчеркнутая черным лаком и контурной подсветкой, настолько экстравагантна, что не знаешь, на чем сфокусироваться.

Не сразу удается найти общий язык с гигабайтами продвинутой электроники — приходится шарить по экрану и блуждать по меню, прежде чем разберешься с первой в сегменте системой ночного видения (увы, мне не удалось устроить машине «темную»), активным круиз-контролем и полностью автоматическим парктроником, не требу­ющим ни крутить руль, ни давить на педали. Но, в конце концов, вам шашечки или ехать?

Как и во всех «четырехдверных купе», в Peugeot 508 на пассажиров давит покатая крыша. Но жить можно.

Объем багажника достаточный — 487 литров «под шторкой». Сложив спинки задних сидений, можно увеличить его втрое — до 1537 литров.



— Вы очень хорошо водите машину.

— На этой я не еду, а стою. Я не слышу звук мотора. Это нервирует. Движку полагается реветь, а не шептать.

То ли такси-внешность вскружила мне голову, то ли окрестные горы слишком круты, но от 225 «лошадей» я ждал большего. Да, турбомотор выдает 300 ньютон-метров тяги, а японский автомат Aisin старательно переключает передачи. Но вестибулярный аппарат отказывается верить в заявленные 7,3 секунды до сотни.

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Мотор недолюбливает низкие обороты и раскрывается лишь ближе к пиковым 5500 об/мин, на которых саундтрек становится навязчиво надрывным. Подкатил к крутому повороту на серпантине, сбросился до тридцати, газ в пол — а машина ленится «выстреливать» в горку.

Peugeot выпускает едва ли не лучшие легковые дизели в мире, и я в очередной раз уверился в этом, пришпорив 180‑сильный BlueHDi. Моментный дизель, развивающий 400 Н.м, охотнее везет машину на низах, так что с подхватами в горах проблем нет. Да и звучит благороднее. Однако и дизеля «не хватает» — это шасси способно на большее!

«Пятьсот восьмой» построен на универсальной модульной платформе EMP2 (Efficient Modular Platform), позволившей облегчить машину: минус 70 кг в сравнении с предшественницей. Подвеска — независимая, с опционными для дизелей адаптивными амортизаторами и четырьмя режимами на выбор: Eco, Sport, Comfort, Normal. Селектор Driving-mode меняет также алгоритм взаимодействия автомата и двигателя, - я предпочел всю дорогу ехать в сбалансированном «нормале».

Флагман Peugeot превратился из седана в лифтбек и заметно изменился в пропорциях: новичок короче предшественника на 80 мм, ниже на 60 мм и шире на 20 мм. Колесная база урезана на 24 мм.

Ввинчиваться в ходовой поворот — в кайф! Лифтбек охотно следует за «коротким» рулем и не желает крениться. Я будто компактный хэтч пилотирую. Обратная сторона драйвовой медали — «европейская» плавность хода. На наших дорогах Peugeot 508 наверняка покажется тряским. К тому же на бензиновой машине работу подвески я слышал на каждой кочке. На дизельной — нет. Разброс качества?

Эклектичность — вот сущность этого красивого и запоминающегося автомобиля. И это качество как пить дать станет решающим. Очень, очень смело для консервативного российского покупателя D‑сегмента. Быть может, чересчур.

Конечно, многое решает цена. Рублевый прайс пока не обнародован, но стартовые 34 600 евро за 180‑сильный «пятьсот восьмой» во Франции задают 2,5‑миллионную планку, а это исконно немецкая территория.

Захлопнув на прощание безрамочную дверь, я с грустью осознал очевидное противоречие «пятьсот восьмого». Орел — отличные данные для съемок в очередной серии «Такси». Решка — наши люди в булочную на этом такси поедут вряд ли. А жаль.

Peugeot 508

Ярко, стильно, необычно! На фоне классного шасси меркнут бензиновые моторы

Peugeot 508 PureTech 180 Peugeot 508 PureTech 225 Длина/ширина/высота/база 4750/1859/1403/2793 мм Объем багажника (VDA) 487 л Снаряженная/полная масса 1420 кг/н.д. Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1598 см³; 133 кВт/180 л.с. при 6000 об/мин; 250 Н·м при 1750 об/мин бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1598 см³; 169 кВт/225 л.с. при 5500 об/мин; 300 Н·м при 2500 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 7,9 с 7,3 с Максимальная скорость 230 км/ч 250 км/ч Топливо/запас топлива АИ-95, АИ-98/62 л Расход топлива: городской/загородный/смешанный цикл 7,1/4,4/5,4 л/100 км 7,5/4,6/5,6 л/100 км Трансмиссия передний привод; А8

РАДИ ТИШИНЫ

Паскаль Делабарр

Один из главных ­технических вызовов Peugeot 508 — безрамочные двери. Как удалось добиться столь хорошей звукоизоляции?

Директор проекта Паскаль Делабарр (Pascal Delabarre) поведал, что с самого начала было принято решение сотрудничать с лучшими поставщиками и истинными гуру технологий. Например, фирма SaarGummi отвечает за изоляционные материалы, а Inteva — за привод стекол. Эти компании — эксперты, признанные немецкими производителями.

Еще один шаг — усиление структуры кузова. Инженеры добились лучшей жесткости и, как следствие, меньших ограничений по дверям и остеклению. Наконец, сделали стекло толще на 1 мм в сравнении с обычным.

Абсолютно всё вышеперечисленное можно встретить, к примеру, на Audi A5 Sportback.

Фото: Peugeot