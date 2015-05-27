Новый Ford Mondeo против одноклассников: четыре по сто пятьдесят

Mondeo пятого поколения долго шел к нашему рынку, ведь впервые его показали еще в 2012 году. Европейская ездовая презентация состоялась лишь в конце прошлого года. И вот наконец-то на заводе во Всеволожске стартовало производство новичка.

Ситуация на рынке сложная. Ford, у которого продажи рухнули еще до всеобщего подорожания, и вовсе в щекотливом положении. В 2014 году машина предыдущего поколения нашла меньше 4000 покупателей.

Для сравнения: Teana разошлась тиражом 9600 экземпляров, а непотопляемая Camry показала фантастический результат — 34 тысячи! Может, новый Mondeo станет той самой палочкой-выручалочкой, которая так нужна концерну? Задача непростая — нужно не только догнать по продажам Nissan, но и попробовать — почему нет? — потревожить Camry.

Итак, дано: Mondeo с базовым 149‑сильным мотором и шестиступенчатой «гидромеханикой».

Задача: найти седаны схожего размера, с двигателем той же мощности и автоматической коробкой. Решение: обновленная Toyota Camry с только что вышедшим в свет двухлитровым двигателем (150 л.с.); посвежевший Peugeot 508 с турбо-«четверкой» объемом 1,6 литра (снова 150 л.с.) и старожил Hyundai i40 — с двухлитровым мотором и теми же ста пятьюдесятью «лошадками». У каждого из соперников шестиступенчатый «автомат».

02 Hyundai i40 управляется чуть лучше Тойоты, но и ему недостает информативности рулевого управления. Склонность к сносу передней оси тоже заметна.





АЙ, НЕПЛОХО

Hyundai i40 уже не молод: дебютировал три года назад и успел примелькаться — особенно в желтом цвете и с шашечками (по крайней мере, в крупных городах). К тому же i40 — единственная модель нашего квартета, которую можно купить и с кузовом универсал.

В конце прошлого года i40 пережил рестайлинг , но в продаже «обновленцы» еще не появились, поэтому довольствуемся старой версией.

Снаружи «ай-сорок» кажется заметно меньше конкурентов, хотя колесная база у него больше, чем у Camry. Этакая подросшая Elantra. Интерьер выдержан в корпоративном стиле, даже с перебором — схож с младшими братьями и на лицо, и на ощупь. Материалы отделки хороши для такси, но если мы говорим о бизнес-классе…

Побывавшая у нас на тесте машина не блещет и оснащением. Ни тебе климат-контроля, ни датчиков парковки (в списке опций всё это есть, конечно).

Аудиосистема, на первый взгляд, мало отличается от таковой в «Солярисе». К звучанию претензий нет, но маленький монохромный дисплейчик портит картину. А может, мы просто избаловались?

Водительское кресло спрофилировано средне: спинка хорошо распределяет нагрузку, а подушка коротковата. Отсутствие регулировки поясничного упора не так уж страшно, а вот диапазон перемещения по высоте маловат. Да и установлено сиденье слишком высоко относительно руля. Руль регулируется в двух направлениях. Обод хорош по форме, но скользкий.

04 Интерьер i40 выполнен в корпоративном стиле. К сожалению, это относится и к качеству материалов, которые могли бы быть и лучше. Ручное переключение выведено на подрулевые лепестки, пользоваться которыми одно удовольствие. Гидромеханика Hyundai хорошо ладит с двигателем и быстро адаптируется к индивидуальной манере езды.





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Есть проблемы с обзорностью. Массивные передние стойки формируют приличные мертвые зоны. Отсутствие парктроников осложняет маневры на стоянке, — впрочем, это беда конкретной модификации.

На ходу i40 оставил двойственное впечатление. Вроде бы точно следует курсу, но для его поддержания приходится иногда подруливать. Стабильности недостает как на прямой, так и в поворотах. Чуть переборщишь со скоростью — и «сороковой» мягко скользит передком. Система стабилизации позволяет немного покуражиться, но сразу осадит автомобиль, как только почует неладное. Если смелым она мешает, можно отключить.

Впрочем, к чему это? Ведь ждать особой прыти от 150‑сильного мотора на полуторатонном седане наивно. Хотя, к нашему удивлению, в разгоне до 100 км/ч лучшим был именно i40! В любом случае возможностей мотора хватает для умеренной и комфортной езды. Но и аппетит немалый — 8,6 литра на сотню за городом и 14,1 литра в московском трафике.

Сюда бы шумоизоляцию получше! А то ведь звуковая «отдача» двигателя куда выше мощностной. Остается радоваться «автомату»: очень неплох при размеренной езде и расторопно подстраивается под стиль езды. В ручном режиме весьма кстати подрулевые лепестки, вращающиеся вместе с рулем.

Быть может, i40 поразит ездовым комфортом?

На мелких и средних неровностях он действительно мягок, чему способствуют и высокопрофильные шины (205/60 R16). Но острые ямы и стыки асфальта подвеска не любит и отрабатывает на грани фола. Так что перед ними лучше сбросить скорость, благо тормозная система работает достойно. Замедление интенсивно, и со стабильностью всё хорошо — на неровной дороге ловить машину не придется.

Вердикт? Назвать Hyundai i40 плохим автомобилем у меня язык не поворачивается. Но то, что казалось отличным четыре года назад, сейчас уже не вызывает подобных эмоций — конкуренты умчались вперед. Ждем обновленный i40!

10 По части удовольствия за рулем Peugeot — один из лучших в классе. Картину портит лишь неотключаемая система стабилизации.





ТЕМНАЯ ЛОШАДКА

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Как ни старались французы втиснуться в этот сегмент с Peugeot 508 , на российских дорогах он так и не стал массовым. Или просто в глаза не бросается? Ведь дорестайлинговый «пятьсот восьмой» в потоке не выделяется — эдакий французский вариант Camry. Но после обновления седан стал эффектнее.

Хромированная решетка радиатора обрела рельеф по центру, куда переехал и знаменитый лев — прямо как в старые добрые времена 406‑й модели. Перекроены противотуманки, на переднем бампере выросли хромированные «брови». А как хороша фронтальная светодиодная оптика с тремя «кубиками» внутри! Мелочи? Но как же их не хватало старой версии...

Интерьер сдержанный. Однако на фоне Hyundai здесь праздник технологий! Лаконичная передняя панель украшена семидюймовым тачскрином. Климат-контроль у Peugeot самый продвинутый в тесте, что особенно заметно после скромняги i40. Здесь не только раздельное управление температурой — передний пассажир может отдельно изменить и направление потока воздуха. Предусмотрен турборежим кондиционера для быстрого охлаждения салона.

С обзорностью дела обстоят получше, чем у i40. Передние стойки заметно тоньше, а в их основаниях предусмотрены дополнительные форточки.

Совсем не лишние и камера заднего вида с разметкой траектории, и датчики парковки по кругу. Жаль, камере не хватает режима ночного видения — во тьме толку от нее ноль.

12 Салон Peugeot смотрится элегантно и дорого. Мягкий пластик спускается до центрального туннеля, консоль не перегружена кнопками. Штатная навигация Peugeot хорошо ориентируется на Дмитровском автополигоне. Основные функции сенсорного дисплея продублированы кнопками.

Вечно у этих французов всё не как у других! Кнопка пуска двигателя расположена под левым дефлектором вентиляции — как у 408‑го… «Москвича». Рядом пристроилась клавиша электронного ручника. Еще одна деталь — проецирование скорости движения на выдвижной мини-экран под ветровым стеклом. Настраивается угол наклона «стеклышка» с отдельного пульта, который расположен тоже слева от водителя. Регулировка-то есть, но людям выше Наполеона ее диапазона явно не хватит.

Зато с настройками сиденья и руля полный порядок. В отличие от Hyundai, «пятьсот восьмой» предлагает регулировку поясничного упора. Скошенное внизу рулевое колесо удобно, однако перегружено кнопками. Есть подрулевые лепестки коробки передач. Но какой инженер решил сделать их неподвижными? В самый ответственный момент придется отрывать руки от руля. И это обидно вдвойне, поскольку Peugeot едет классно!

Отклики на отклонение руля точны, в виражах баранка наливается приятным усилием. И подруливать совсем не нужно.

Но знающим толк в быстрой езде всё равно не получить удовольствия в полной мере: за действиями водителя неустанно наблюдает система стабилизации. Стоит перейти черту дозволенного, как тут же получишь подзатыльник от электроники. Отключить систему можно, только если едешь не быстрее 20 км/ч, а на более высокой скорости она активируется автоматически. Жаль!

Под стать живому характеру шасси наддувный мотор объемом 1,6 литра. Немногим уступающий «корейцу» в динамике, 508‑й показался намного интересней. Внизу тяги недостает (что подтвердили наши замеры эластичности), но как только стрелка тахометра преодолевает отметку «2000 об/мин», напор выходит на новый уровень и не ослабевает до самой отсечки.

В активном режиме не теряется и коробка: мгновенно переключается вниз и даже нарочно подвисает на первой-второй передаче, давая двигателю при разгоне поработать у отсечки.

19 Camry не очень любит активную езду. Пустой руль, склонность к сносу передней оси и большие крены начисто отбивают желание ехать быстро.

Выгоднее «пыжик» и по расходу: потребляя за городом те же 8,6 литра на сотню, в городе он оказался экономичнее — 13,8 л/100 км.

На комфорте драйверские нотки не сказались. Рык двигателя неназойлив даже на высоких оборотах, шума от шин и встречного ветра почти нет. В салоне действительно тихо! И мягко. Крупные и мелкие огрехи наших дорог растворяются в недрах ходовой части, а все острые ямы отлично сглаживаются. Тормоза больше чувствительны к ходу перемещения, чем к усилию на педали, — это традиционно для «французов». Так или иначе, замедление можно дозировать ювелирно! И даже при серьезном осаживании «пыжик» невероятно стабилен.

ИМПЕРСКИЙ ХИТ

Так почему россияне неохотно берут Peugeot 508? Если дело было в серой внешности, то «улучшайзинг» явно переломит ситуацию. Если же проблема в высоких ценах (это скорее похоже на истину), то «пятьсот восьмой» по-прежнему останется диковинкой на российских дорогах.Вот уже сколько лет Camry является бессменным лидером класса. Продажам способствует и популярность у госструктур, и формировавшаяся десятилетиями репутация надежности.

После прошлогоднего обновления Camry стала заметна в потоке. В белом цвете передок «Тойоты» чем-то напоминает имперский штурмовик из «Звездных войн».

Интерьер остужает своей сдержанностью, но продумано всё на славу: эргономика хороша. Мягкое сиденье удачно спрофилировано, да и диапазона регулировок хватает. Разве что боковая поддержка могла бы быть выразительнее. Руль удобен для хвата, но кожа обода показалась грубоватой.

21 Салон сдержанный, если не сказать скучный, но к качеству сборки и материалов претензий нет. Автоматическая коробка передач оперативно подстраивается к стилю езды водителя, но в режиме Eco задумчива на старте.

К чему точно нет претензий, так это к обзору. Стойки ветрового стекла еще тоньше, чем у конкурентов, а круговой парктроник и камера заднего вида с динамической разметкой великолепны.

От 150‑сильной Camry я ожидал большего — ведь «по паспорту» она набирает 100 км/ч за 10,4 секунды. На деле в динамике Toyota превзошла лишь Mondeo, который тяжелее почти на два центнера.

Camry вообще не располагает к быстрой езде, и дело вовсе не в двух‑ литровом моторе. Машина любит ездить только по прямой. Быстро пройти поворот она способна, но делает это с неохотой: пустоватый руль, сильные крены и необходимость постоянной корректировки курса убивают всякое желание пришпоривать. Ездить нужно степенно. И радоваться самому низкому расходу топлива в нашем квартете: 8,3 л и 13,8 л на 100 км.

По плавности хода Camry — королева! Неровности любого калибра без следа исчезают на пути от шин до салона. И раскачка невелика, даром что свесы немалые. Идиллия? Ее портит шумоизоляция. Точнее, ее отсутствие. А ведь побывавшая совсем недавно на нашем тесте 2,5‑литровая Camry в исполнении «Престиж» демонстрировала эталонную тишину в салоне. У нас машина в комплектации «Классик» — и даже немузыкальный слух понимает, что на «шумке» явно сэкономили, особенно в колесных арках, где слышно каждую вылетающую из-под колес песчинку.

Вызвал недоумение и грохот, с которым закрывается капот, — почти как у 21-й «Волги». Как, скажите на милость, «управлять мечтой» при такой никудышной шумоизоляции, с которой о комфорте передвижения приходится только мечтать?

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