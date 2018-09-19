В ГИБДД придумали еще одну наклейку на автомобиль. Голосуем, нужна ли она!

Госавтоинспекция продолжает работать над повышением безопасности самых маленьких пассажиров автомобилей. В ведомстве предложили ввести специальную наклейку, благодаря которой окружающие узнают о том, что в машине находятся дети.

Такие наклейки по собственной инициативе на автомобили клеят некоторые родители, но все они разномастные, ведь единого формата и требований к ним не существует. В ГИБДД решили организовать общественное обсуждение необходимости введения такой наклейки, по аналогии с наклейками «Врач» или «Начинающий водитель».

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При этом и в самом ведомстве не уверены, что наклейка, говорящая окружающим о том, что в машине находятся дети, должна быть обязательной. В ГИБДД не исключают, что требование должно носить рекомендательный характер, так как является, прежде всего, мерой психологического воздействия.

Предложения привести знаки к единому образцу и закрепить «народную инициативу» в правовом поле поступило от экспертного сообщества. Единообразный знак, сигнализирующий о том, что в машине находятся маленькие пассажиры, должен стать предупреждением для других водителей и напоминанием для самих родителей быть особо осторожными и бдительными на дорогах. Проголосовать в опросе можно на нашем сайте и официальном сайте ГИБДД.

В ГИБДД говорят, что по статистике порядка 60% погибших в ДТП детей составляют дети-пассажиры транспортных средств, и в последние годы эта тенденция только растет, и это при том, что удалось переломить ситуацию в плане использования детских удерживающих устройств: из всего числа погибших детей-пассажиров лишь 13% перевозились без автокресел или будучи непристегнутыми. Большинство же детей погибло из-за несоблюдения водителями скоростного режима, выезда на встречную полосу и несоблюдения правил проезда перекрестков.

Требование о наклейке «Ш» при установленных шипованных шинах должны отменить в этом году.

Родители порой спустя рукава относятся к безопасности детей. Например, возят их в багажнике.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС