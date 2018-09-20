Mercedes-Benz X-класса превратили в китайский пикап

Китайская Dongfeng начала производство пикапов Ruijing 6, созданных на основе автомобиля Mercedes-Benz X-класса. На этой платформе также базируются пикапы Renault Alaskan и Nissan Navara.

Первый Dongfeng Ruijing 6, сошедший с конвейера
Первый Dongfeng Ruijing 6, сошедший с конвейера

На заводе компании Dongfeng началась сборка пикапов Ruijing 6, созданных на одной платформе с Mercedes-Benz X-класса и Nissan Navara. От родственных моделей китайский пикап будет отличать лишь дизайн передней части и линейка моторов.

Внешне от собратьев пикап Dongfeng Ruijing 6 отличает оригинальный дизайн передней части и колесных дисков
Внешне от собратьев пикап Dongfeng Ruijing 6 отличает оригинальный дизайн передней части и колесных дисков

Переднюю часть автомобиля украшает хромированная шестиугольная решетка радиатора, по бокам которой расположены большие выпуклые фары. Ниже через весь бампер идет черная горизонтальная полоса с противотуманными фонарями по краям. Сбоку и сзади пикап Ruijing 6 не отличить от Навары (у Mercedes-Benz X-класса и Renault Alaskan несколько иная штамповка).

В профиль Dongfeng Ruijing 6 — почти копия пикапа Nissan Navara
В профиль Dongfeng Ruijing 6 — почти копия пикапа Nissan Navara

Длина Dongfeng Ruijing 6 — 5290 мм, ширина и высота — 1850 мм. Колесная база пикапа из Поднебесной равна 3150 мм. Такими же габаритными размерами обладают и Nissan Navara, и Mercedes-Benz X-класса.

Практичная задняя часть Dongfeng Ruijing 6 не видоизменилась, если сравнивать с Наварой
Практичная задняя часть Dongfeng Ruijing 6 не видоизменилась, если сравнивать с Наварой

Можно предположить, что салон Dongfeng Ruijing 6 тоже будет копировать внутреннее пространство именно японского варианта пикапа. Во всяком случае, на шпионских фотографиях, сделанных во время испытания китайского варианта, был именно наваровский салон.

Mercedes-Benz X-класса
Mercedes-Benz X-класса

В моторной линейке китайского пикапа Dongfeng Ruijing 6 бензиновый двигатель объемом 2,5 литра и мощностью 158 л.с. и 140-сильный турбодизель того же объема. Работать моторы будут в паре с 5-ступенчатой механикой или 6-ступенчатым автоматом, привод — на задние колеса. Китайский пикап также может оснащаться системой полного привода.

Nissan Navara
Nissan Navara

Следует отметить богатство возможной комплектации Dongfeng Ruijing 6. Среди прочих опций пикап получит камеру заднего вида, мультимедиа с сенсорным дисплеем, панорамный люк, запуск двигателя с кнопки, 6 подушек безопасности и многое другое.

Renault Alaskan
Renault Alaskan

О возможных поставках пикапа Dongfeng Ruijing 6 в Россию пока ничего не известно. На сегодняшний день компания продает в РФ две модели: среднеразмерный кроссовер DFM AX7 по цене от 1 179 000 рублей и кросс-хэтчбек DFM H30 Cross стоимостью от 599 000 рублей. Пикап Dongfeng Ruijing 6 будет продаваться в Китае по цене от 1 319 000 до 1 466 000 рублей в переводе на наши деньги по сегодняшнему курсу.

Фото: Dongfeng, Daimler, Renault, Nissan

Mercedes-Benz X-класса превратили в китайский пикап
Mercedes-Benz X-класса превратили в китайский пикап
Перейти в медиа раздел с популярными галереями автомобилей

Вы уже видели наши самые популярные новые видео? Они — здесь.
А здесь — наши самые популярные новые фотогалереи.

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Подпишитесь на автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые