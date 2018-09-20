Mercedes-Benz X-класса превратили в китайский пикап

Китайская Dongfeng начала производство пикапов Ruijing 6, созданных на основе автомобиля Mercedes-Benz X-класса. На этой платформе также базируются пикапы Renault Alaskan и Nissan Navara.

Первый Dongfeng Ruijing 6, сошедший с конвейера

На заводе компании Dongfeng началась сборка пикапов Ruijing 6, созданных на одной платформе с Mercedes-Benz X-класса и Nissan Navara. От родственных моделей китайский пикап будет отличать лишь дизайн передней части и линейка моторов.

Внешне от собратьев пикап Dongfeng Ruijing 6 отличает оригинальный дизайн передней части и колесных дисков

Переднюю часть автомобиля украшает хромированная шестиугольная решетка радиатора, по бокам которой расположены большие выпуклые фары. Ниже через весь бампер идет черная горизонтальная полоса с противотуманными фонарями по краям. Сбоку и сзади пикап Ruijing 6 не отличить от Навары (у Mercedes-Benz X-класса и Renault Alaskan несколько иная штамповка).

В профиль Dongfeng Ruijing 6 — почти копия пикапа Nissan Navara

Длина Dongfeng Ruijing 6 — 5290 мм, ширина и высота — 1850 мм. Колесная база пикапа из Поднебесной равна 3150 мм. Такими же габаритными размерами обладают и Nissan Navara, и Mercedes-Benz X-класса.

Практичная задняя часть Dongfeng Ruijing 6 не видоизменилась, если сравнивать с Наварой

Можно предположить, что салон Dongfeng Ruijing 6 тоже будет копировать внутреннее пространство именно японского варианта пикапа. Во всяком случае, на шпионских фотографиях, сделанных во время испытания китайского варианта, был именно наваровский салон.

Mercedes-Benz X-класса

В моторной линейке китайского пикапа Dongfeng Ruijing 6 бензиновый двигатель объемом 2,5 литра и мощностью 158 л.с. и 140-сильный турбодизель того же объема. Работать моторы будут в паре с 5-ступенчатой механикой или 6-ступенчатым автоматом, привод — на задние колеса. Китайский пикап также может оснащаться системой полного привода.

Nissan Navara

Следует отметить богатство возможной комплектации Dongfeng Ruijing 6. Среди прочих опций пикап получит камеру заднего вида, мультимедиа с сенсорным дисплеем, панорамный люк, запуск двигателя с кнопки, 6 подушек безопасности и многое другое.

Renault Alaskan

О возможных поставках пикапа Dongfeng Ruijing 6 в Россию пока ничего не известно. На сегодняшний день компания продает в РФ две модели: среднеразмерный кроссовер DFM AX7 по цене от 1 179 000 рублей и кросс-хэтчбек DFM H30 Cross стоимостью от 599 000 рублей. Пикап Dongfeng Ruijing 6 будет продаваться в Китае по цене от 1 319 000 до 1 466 000 рублей в переводе на наши деньги по сегодняшнему курсу.

Пикап Mercedes-Benz X-класса стоит в России от 2 899 000 до 3 875 000 рублей.

Во время тест-драйва выяснилось, что Mercedes-Benz X-класса — грузовик, который едет как легковушка.

Фото: Dongfeng, Daimler, Renault, Nissan