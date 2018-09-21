Паркуйтесь как хотите: Мосгорсуд ликвидировал движение «СтопХам»

Решение принято по требованию Минюста. У активистов есть месяц на его обжалование.

Мосгорсуд по требованию Министерства юстиции ликвидировал движение «СтопХам», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Организацию исключат из Единого государственного реестра юридических лиц, но у ее активистов есть месяц, чтобы обжаловать решение суда.



Претензии Минюста были связаны с тем, что это движение на протяжении длительного времени не предоставляло в ведомство данные о своей деятельности.

«СтопХам» создали в 2010 году, его активисты позиционировали себя борцами с хамством на дорогах. Правда, зачастую боролись они с хамством теми же хамскими методами. «Фишкой» этих борцов был фирменный стикер «Мне плевать на всех. Паркуюсь, где хочу», который они приклеивали на лобовое стекло автомобиля. Эта наклейка потом очень плохо отходила, как, впрочем, и было задумано. Часто активисты вступали в потасовки с автовладельцами, особенно нашумел случай с гимнастом Алексеем Немовым.



Согласно Википедии, проект был основан в качестве одной из федеральных программ молодежного движения «Наши», а возглавил «СтопХам» Дмитрий Чугунов (экс-комиссар «нашистов»). Сначала организация существовала на президентские гранты, но потом ее финансирование стало непрозрачным.

Еще совсем недавно «СтопХам» снял ролик о хамах на дорогах и о том, каких бед могут натворить люди, не уважающие других. Фильм вышел достаточно интересным и познавательным.

Мосгорсуд уже однажды выносил решение о ликвидации движения «СтопХам», было это в 2016 году, но потом Верховный суд это решение отменил.



Фото: Антон Новодережкин/ТАСС