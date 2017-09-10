Пьяный водитель-хулиган не сдавался до последнего и сбил полицейского

Под колесами по вине пьяного автомобилиста оказался заместитель командира взвода отдельного батальона ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Nissan Qashqai
Nissan Qashqai

Nissan > Qashqai

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Наезд на полицейского произошел в пятницу 21 сентября, но известно об этом стало только сегодня. Произошло это в Центральном районе Санкт-Петербурга, на улице Восстания, возле дома 53.

Полицейские пытались задержать за мелкое хулиганство по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ 45-летнего мужчину, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Нарушитель, управляя кроссовером Nissan Qashqai, наехал на заместителя командира взвода отдельного батальона ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Сотрудник МВД при этом пострадал незначительно и продолжил задержание.

«Полицейский с ушибом мягких тканей и растяжением кисти руки в удовлетворительном состоянии после оказания медицинской помощи продолжил несение службы», — рассказали в Главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В итоге мужчину задержали и составили два протокола: за мелкое хулиганство по части 1 статьи 20.1 и за управление транспортным средством в состоянии опьянения по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ.

В настоящий момент по факту наезда на сотрудника полиции проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося. Не исключено, что в отношении пьяного хулигана будет возбуждено уголовное дело.

Фото: Depositphotos

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Отзывы о Nissan Qashqai (7)

Nissan 2011 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Невысокая цена, высокий просвет, удобный салон, плавный ход

Недостатки:

Мелкие недочеты

Комментарий:

Своего «Кашака» я покупал новым. Бюджет был органичен, потому купил базовую машину. Мотор 1.6, механика и передний привод. В целом машина мне нравится. Хороший удобный салон, неплохой багажник. Часто езжу в Питер, и на трассе машина отлично держит дорогу. Очень комфортно. Немного напрягают некото...

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