Пьяный водитель-хулиган не сдавался до последнего и сбил полицейского

Под колесами по вине пьяного автомобилиста оказался заместитель командира взвода отдельного батальона ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

С 3 июля 2018 года в РФ действует новый закон о промилле: от 0,3 и более грамма спирта на литр крови

Наезд на полицейского произошел в пятницу 21 сентября, но известно об этом стало только сегодня. Произошло это в Центральном районе Санкт-Петербурга, на улице Восстания, возле дома 53.

Полицейские пытались задержать за мелкое хулиганство по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ 45-летнего мужчину, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Нарушитель, управляя кроссовером Nissan Qashqai, наехал на заместителя командира взвода отдельного батальона ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Сотрудник МВД при этом пострадал незначительно и продолжил задержание.

«Полицейский с ушибом мягких тканей и растяжением кисти руки в удовлетворительном состоянии после оказания медицинской помощи продолжил несение службы», — рассказали в Главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В итоге мужчину задержали и составили два протокола: за мелкое хулиганство по части 1 статьи 20.1 и за управление транспортным средством в состоянии опьянения по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ.

В настоящий момент по факту наезда на сотрудника полиции проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося. Не исключено, что в отношении пьяного хулигана будет возбуждено уголовное дело.

Что будет, если понятой пожалеет пьяного водителя?

Чем грозят изменения статьи 12.8 КоАП РФ, вступившие в силу 3 июля 2018 года и касающиеся порядка освидетельствования нетрезвых водителей?

Фото: Depositphotos