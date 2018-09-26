Индийский метод перевозки грузов: теперь и в России!

На Вестах в Каракумы: застрять в ожидании парома Восьмой и девятый дни многодневки Москва — Каракумы — Москва, в которую эксперты журнала «За рулем» отправились на двух Вестах и одном Х-мобиле, прошли с переменных успехом. Путешественникам приходилось то штурмовать бездорожье, то вовсе созерцать море в ожидании парома… Новый Hyundai Santa Fe: мой красавчик приехал! В стране прекрасных женщин и автомобили должны быть красавцами. Пример тому — новый Hyundai Santa Fe. Выстрел из «кушки»: тест нового Audi Q3, которого в России не будет «За рулем» испытал европейскую версию кроссовера Audi Q3 нового поколения, а заодно выяснил, что в Россию приедет совсем другая машина.