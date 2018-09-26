Индийский метод перевозки грузов: теперь и в России!

На видео попала необычная перевозка груза в Ставропольском крае. Машина передвигалась по трассе между Железноводском и Ессентуками. На Жигули поместили свернутый в трубу лист поликарбоната, а внутрь посадили человека.
Сэкономив таким образом, горе-перевозчики теперь могут нарваться на штраф, ведь номера машины при желании рассмотреть можно. Не говоря уже о том, что ездить так крайне опасно: ради полушки так рисковать человеческой жизнью? Какая-то странная экономия получается!
- Загруженный «под завязку» транспорт можно встретить в любой стране, разница лишь в том, что где-то это исключение из правил, а где-то — норма жизни.
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Видео: YouTube
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