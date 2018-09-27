Что выбрать: новые Kia Ceed или Optima либо старую добрую Rio в «максималке»?

В этом году горячо любимая россиянами корейская марка Kia порадовала нас сразу несколькими новинками, в числе которых свежие Ceed и Optima. Обе модели достойные и весьма интересные. Так какую же из них выбрать? А может, взять бестселлер Kia Rio, но на полном «фарше»?

Итак, Kia Rio в максимальной версии с 1,6-литровым 123-сильным двигателем, автоматом и в комплектации Premium обойдется вам в 1 019 900 руб. Ровно за такую же сумму можно взять Киа Сид — также c 1,6-литровым, но уже 128-сильным двигателем, автоматом и комплектацией Comfort. Бизнес-седан Optima даже в базовой комплектации Classic и только с механикой обойдется более чем на 200 000 руб. дороже — в 1 239 900 руб. Зато у него 2-литровый двигатель, выдающий 150 л.с. За счет этого Киа Оптима — самый шустрый (до сотни за 9,6 секунды), но и самый прожорливый (комбинированный расход — 7,7 л/100 км).

Интереснее то, что формально более продвинутый Ceed уступает Rio по обоим параметрам: разгон за 11,5 против 11,2 секунды, а расход и вовсе 7.3 против 6.1 литра. Более чем литр разницы при лучшей динамике — это, конечно, серьезное преимущество для Kia Rio. Что касается комплектации: у Rio за чуть больше миллиона рублей есть всё, о чем можно только мечтать, включая обогрев всего, начиная от лобового стекла и заканчивая задним рядом сидений, всю светодиодную оптику, систему интеллектуального открывания багажника и навигационную систему с большим 7-дюймовым экраном.



У Ceed за те же деньги нет даже легкосплавных колесных дисков и климат-контроля — придется удовлетвориться обычным кондиционером. Навигация, камера заднего вида и прочие радости жизни также отсутствуют. Благодаря своему бизнес-статусу Optima и в базовой версии получила 16-дюймовые диски, подогрев передних сидений и аудиосистему с 6 динамиками, но в остальном здесь также всё весьма скромно — только кондиционер, обычная оптика, за исключением ходовых огней, тканевый салон.



Так что же все-таки выбрать? Это уже решать вам! Максимальное оснащение — это Rio, статус бизнес-класса (пускай и весьма урезанный и дороже на 200 000 руб.) — Optima, нечто среднее между этими двумя вариантами — Ceed.