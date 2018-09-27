Котик с Крымского моста предложил собственный ароматизатор

Строители мостового перехода от лица (или морды?) усатого ведут блог в Инстаграме. Недавно там появилось сообщение о любопытном конкурсе.

Если помните, кота зовут Мостик. За его похождениями следит вся страна: то с Валуевым по мосту прокатится, то сообщит, что садится на диету. А теперь вот решил еще и бизнесом заняться — чего славе-то зря пропадать!

«Считаю, что в каждом автомобиле, который едет по мосту, должен быть ароматизатор с моим изображением! Поэтому конкурс! Собираю самые невероятные комплименты про себя в комментариях. А в пятницу выберу несколько счастливчиков, которым отдам приз!», сообщил кот в Инстаграме.

Комментарии не заставили себя ждать. Какой из них выберет сам Мостик, мы не знаем, но нам пока больше всего понравился этот: «Котик Мостик неспроста символ Крымского моста! Энергичный, молодой, черноморский наш герой!».

Рыжий кот появился на стройке века еще в 2015 году. Сначала он был худой и ободранный, но быстро отъелся, заматерел, и у него появилась своя страничка в Инстаграме. Сейчас у него около 47 тысяч подписчиков.

Из серьезного: От Керчи через Новороссийск, Джубгу и Сочи до границы с Абхазией собираются построить дорогу. Обойдется она дорого, хотя сумму пока не называют. Привлечь к строительству государство хочет частных инвесторов.



Фото: vk.com/cat.the.most