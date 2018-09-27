Подарок от МВД: новые правила регистрации автомобилей

МВД РФ опубликовало приказ, согласно которому существенно упрощается замена двигателей — в ГИБДД об этом даже не узнают, а также разрешается ставить на учет автомобили с электронными ПТС, оставлять за собой регистрационные знаки в течение года и многое другое.

Замена мотора как расходника — теперь это не проблема

Все эти нововведения описаны в приказе Министерства внутренних дел Российской Федерации от 26.06.2018 № 399 «Об утверждении Правил государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, образца бланка свидетельства о регистрации транспортного средства и признании утратившими силу нормативных правовых актов МВД России и отдельных положений нормативных правовых актов МВД России, зарегистрированного 25.09.2018 за номером 52240.

Приказ вступает в силу 6 октября 2018 года и отменяет прежние правила регистрации транспортных средств, которые действовали с 2008 года (приказ №1001).

Замена двигателя без заезда в отделение ГИБДД

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Установка на автомобиль или иную технику нового двигателя с 6 октября перестанет быть проблемой. Современные моторы имеют небольшой ресурс и нередко при пробеге 200 000 — 250 000 километров их дешевле и проще заменить полностью, нежели ремонтировать. Пока для замены двигателя на новый требуется посещение регистрационного отделения ГИБДД с целым пакетом документов на руках, среди которых должен быть договор купли-продажи двигателя (заметьте, не другого автомобиля с вот этим двигателем, не блока, на котором выбиты данные, а именно двигателя, отдельно и в сборе). Теперь ничего этого делать не нужно, равно как и доказывать, что двигатель был куплен как отдельный агрегат. Но это не значит, что правоохранительные органы не волнует, где и как вы добыли новый мотор.

Вот как теперь выглядит схема замены двигателя транспортного средства с юридической точки зрения. Просто устанавливаете на свой автомобиль или мотоцикл новый агрегат и продолжаете ездить. В приказе оговорено, что мотор должен быть аналогичным снятому, но на дороге никто проверять этого не будет, так как данные о моторах в свидетельство о регистрации ТС не вносятся, а возить с собой ПТС водитель не обязан. Что в реальности было установлено вами под капот автомобиля или бензобак мотоцикла, выяснится лишь при перепродаже транспортного средства. Никакие документы на замененный двигатель при перерегистрации ТС ни новому, ни старому владельцу не нужны. Инспектор ГИБДД прямо на площадке осмотра проверит юридическую чистоту мотора и его соответствие марке и модели транспортного средства, после чего внесет новые данные в ПТС. То есть если маркировка агрегата не менялась, он не числится среди украденных и предназначен именно для этой модели автомобиля, согласно VIN-коду (иначе это будет считаться изменением конструкции ТС — даже установка более мощного или слабого мотора от этой же модели), то перерегистрация транспортного средства в том, что касается двигателя, пройдет без сучка и задоринки.

Электронные паспорта транспортных средств (ЭПТС)

Электронные ПТС будут включать в себя всю информацию как о транспортном средстве, так и об его истории: о прохождении техосмотров, полисах ОСАГО и вписанных в них водителях и, самое полезное, о том, находится ли ТС в залоге у банка или, может, находилось раньше. Возможно, теперь идея электронных ПТС заработает. Пока же с момента введения ЭПТС с 1 июля этого года их было выдано всего две штуки — не было юридических оснований. Следует упомянуть, что переход на электронные ПТС является добровольным. В приказе даже предусмотрена выдача дубликатов бумажных ПТС. Но ровно через год, с 1 ноября 2019 года, все выпускаемые новые автомобили будут получать исключительно электронные ПТС, никаких бумажек. Такое решение было принято Евразийской экономической комиссией.

Наследование ТС несколькими родственниками или покупка его в складчину

В новом приказе предусмотрена возможность коллективного владения транспортным средством, будь оно унаследованным или купленным на общие деньги. До сих пор общим автомобиль признавался только в том случае, если он — совместно нажитое имущество супругов. Теперь владельцы, даже не состоящие в родстве, могут приехать в отделение ГИБДД и, выбрав, на кого будет оформлено общее ТС, составить об этом решении документ — согласие о регистрации транспорта на кого-то из них. Если приехать всем сразу невозможно, то избраннику можно явиться для регистрации ТС одному, но с нотариально заверенным согласием.

Прочие приятности

Приказом сделаны послабления еще по трем пунктам. Во-первых, регистрировать ТС на себя можно и по временным документам, например, по временному удостоверению личности, выдаваемому взамен утерянного или украденного. Во-вторых, данные всех экспертиз, включая снимки сопутствующей документации и объектов исследования, будут в обязательном порядке вноситься в Федеральную информационную систему ГИБДД. То есть, если была экспертиза, доказавшая чистоту ТС и проводимая из-за нечитаемой цифры в номере, например, кузова, то проходить ее повторно при перепродаже (даже в другом регионе) не придется — инспектор просто изучит на месте материалы проводившихся исследований. В-третьих, приказ МВД позволяет автовладельцам при смене транспортного средства сохранять за собой государственный регистрационный знак в течение 360 дней, а не 180, как сегодня.

Летом Думой РФ был принят законопроект, меняющий порядок регистрации автомобилей.

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