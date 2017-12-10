КАМАЗ запустил беспилотную маршрутку в «Сколково»

В инновационном центре «Сколково» состоялись презентация и тест-драйв беспилотного маршрутного такси, разработанного компанией КАМАЗ совместно с НАМИ.

Для маневренности у «Шатла» все четыре колеса — поворотные

Беспилотный автомобиль КАМАЗ, получивший название «Шатл» и предназначенный для перевозки пассажиров по установленному маршруту, был показан в центре «Сколково». На этот раз Шатл представляли не как выставочный экспонат, а как действующее такси, и все желающие могли на нем прокатиться.

Мировая премьера беспилотника от КАМАЗа состоялась на Московском международном автосалоне в 2016 году. В разработке автомобиля участвовали специалисты Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института НАМИ, а также команда разработчиков «Яндекса».

В Шатле отсутствует место водителя, а управляет им компьютер, который ориентируется на местности при помощи различных датчиков и радаров. В его распоряжении 16 сенсоров, четыре видеокамеры и две стереокамеры. Салон 4,6-метрового микроавтобуса рассчитан на 12 пассажиров. В автомобиле можно стоять во весь рост, так как высота беспилотника достигает 2,5 метров.

Во время тест-драйва беспилотное такси Шатл не разгонялось быстрее 20 км/ч, а всего оно проехало около полукилометра, что говорит о высокой степени готовности проекта. Как рассказали журналистам разработчики, максимальная скорость электрического микроавтобуса составляет 110 км/ч.

Взаимодействовать с пассажирами Шатл будет через специальное приложение для смартфонов, в котором они должны указывать точку отправления и место назначения, после чего микроавтобус проложит маршрут в режиме реального времени. Следует отметить, что на данном этапе в беспилотнике всегда должен присутствовать оператор, дающий разрешение на начало движения.

Другие материалы рубрики «Технологии» читайте здесь.

Фото, видео: НАМИ, «Сколково»