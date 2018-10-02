Жигули въехали в припаркованный грузовик. Есть погибшие

Автомобиль ВАЗ-2101 на полном ходу врезался в стоящий на обочине грузовик, в результате чего погибли два человека.

Авария в Новосибирском районе: двое погибших

Авария произошла сегодня в Новосибирском районе. В шесть утра на 49-м километре трассы К-17р легковой автомобиль ВАЗ-2101 врезался в припаркованный на обочине грузовик.

Как сообщили в Главном управлении МВД России по Новосибирской области, водитель грузового автомобиля MAN из Алтайского края остановился, чтобы сменить колесо, но ширина обочины на этом участке дороги не позволяла встать столь крупному автомобилю так, чтобы не высовываться на проезжую часть. Поэтому грузовик больше чем на метр перекрывал полосу движения. В то время, когда дальнобойщик начал менять колесо, в прицеп его грузовика на полном ходу врезался попутный автомобиль ВАЗ-2101, в котором ехали мужчина и женщина.

Ширина обочины не позволяет поставить большегрузный транспорт безопасно

В результате аварии погиб водитель грузового автомобиля, попавший под удар, и пассажирка легкого ВАЗа. Водитель ВАЗ-2101 был госпитализирован в местную больницу в очень тяжелом состоянии. Удар был довольно сильный: легковую машину измяло так, что достать людей из легковушки спасатели смогли только после того, как отрезали крышу. Неизвестно, с какой скоростью двигался ВАЗ, в каком состоянии был водитель и выставил ли знак аварийной остановки менявший колесо дальнобойщик.

В данный момент проводится доследственная проверка, в ходе которой выясняются все обстоятельства и причины аварии, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области