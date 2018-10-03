Всех сдадут: МВД передаст данные автовладельцев парковщикам

С сегодняшнего дня вступила в силу новая редакция закона «О полиции». Теперь МВД и ГИБДД будут передавать данные автовладельцев парковщикам для того, чтобы те выписывали штрафы.

В прежней редакции передача данных была возможна только в случаях, предусмотренных федеральным законодательством. В новой же формулировка изменена и гласит, что информация об автовладельцах предоставляется «по определению об истребовании сведений». Причем требовать данные автовладельца может только «лицо, имеющее право возбуждать дело по административному законодательству».

Новая редакция устраняет пробел, который не позволял местным властям выписывать штрафы за неоплаченную парковку. Проблем с этим нет только в Москве, где с самого начала было налажено взаимодействие по обмену данными с ГИБДД. А в Санкт-Петербурге с 2015 года выписали более полумиллиона проектов постановлений о штрафе в 3000 руб. на общую сумму в 1,6 млрд руб. Но ГИБДД отказывалась передавать муниципальным властям данные об автовладельцах. Поэтому в пилотной зоне платной парковки в Северной столице практически никто не оплачивал парковку.

Аналогичная ситуация есть и в других городах, где введены платные парковки. Например, в Екатеринбурге, Красноярске, Курске, Ростове-на-Дону и Краснодаре. В разных городах по-разному восприняли вступление в силу новой редакции закона «О полиции», пишет «КоммерсантЪ». В Санкт-Петербурге ждут приказа МВД, который будет регламентировать взаимодействие полиции и местных властей (его проект уже опубликован). А вот в Екатеринбурге заявили, что будут уже с сегодняшнего дня выписывать штрафы в размере 1–3 тыс. руб. за неоплаченную парковку, в Краснодаре штрафы введут в четвертом квартале этого года.

Неоплата парковки входит в топ-5 нарушений ПДД в Москве.

Летом Минтранс назвал справедливые цены на парковку, рассчитав их для каждого региона. Местные власти, естественно, с расчетами ведомства не согласились.

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС