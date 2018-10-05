«Траби» и обнаженные девушки: самый горячий эротический календарь осени

Все машины, которые попали в календарь, — эксклюзивные, коллекционные автомобили, чьи владельцы согласились предоставить их для съемок. К сожалению, в свободном доступе опубликована лишь часть календаря, потому мы взяли и несколько страниц из календаря на 2018 год, который вышел в свет в 2017-м. Да, там тоже есть на что посмотреть!
Ну а молодые красивые девушки должны дополнительно согреть сердца поклонников «Траби», коих в Германии, да и за ее пределами, немало. Причем на некоторых фотографиях на девушках полностью отсутствует одежда, так что надеемся, вы уже достигли совершеннолетия, чтобы смотреть такие откровенные фото. Календарь выпущен ограниченным тиражом в 2000 экземпляров, приобрести его можно на немецкой версии Amazon. Все подробности — в нашей фотогалерее.
- На финалисток конкурса Miss Tuning 2018, которых в упорной борьбе обошла Лаура Фитцек, можно посмотреть здесь.
- С календарем Miss Tuning на текущий год можно ознакомиться здесь.
- В начале июля фирма Liqui Moly анонсировала эротический календарь на 2019 год.
- Предлагаем также ознакомиться с нашей подборкой лучших эротических календарей на 2018 год.
Фото: Андре Гросс
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