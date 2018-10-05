«Траби» и обнаженные девушки: самый горячий эротический календарь осени

Немецкий фотограф Андре Гросс явно неравнодушен к автомобилям Trabant, которые выпускались в ГДР. Собрав по всей Германии эксклюзивные версии Трабанта, он пригласил моделей, чтобы они составили компанию машинам на фото.

Все машины, которые попали в календарь, — эксклюзивные, коллекционные автомобили, чьи владельцы согласились предоставить их для съемок. К сожалению, в свободном доступе опубликована лишь часть календаря, потому мы взяли и несколько страниц из календаря на 2018 год, который вышел в свет в 2017-м. Да, там тоже есть на что посмотреть!

Ну а молодые красивые девушки должны дополнительно согреть сердца поклонников «Траби», коих в Германии, да и за ее пределами, немало. Причем на некоторых фотографиях на девушках полностью отсутствует одежда, так что надеемся, вы уже достигли совершеннолетия, чтобы смотреть такие откровенные фото. Календарь выпущен ограниченным тиражом в 2000 экземпляров, приобрести его можно на немецкой версии Amazon. Все подробности — в нашей фотогалерее.

Фото: Андре Гросс