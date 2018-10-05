Очень деньги нужны: в Bugatti задумались о кроссовере

Помешательство на внедорожниках и кроссоверах, охватившее люксовый сегмент автомобилей, не обошло и французского производителя эксклюзивных суперкаров.

Задуматься о кроссовере Bugatti заставили успехи Bentley Bentayga и Rolls-Rolls Cullinan. Да и у Lamborghini Urus рыночные перспективы отличные. Кроме того, французская компания нередко становится объектом насмешек и критики: на каждом произведенном суперкаре (сначала это был Veyron, а теперь Chiron) компания теряет от 4 до 6 млн евро.

«Мы готовы к большему, да сегодня двигатель W16 лежит в основе нашей идеологии, но он не вечен», — заявил в интервью Automotive News Europe на автосалоне в Париже глава французской компании Стефан Винкельман, который ранее возглавлял Audi Sport и Lamborghini.

На автосалон компания привезла суперкар Divo, созданный на базе Chiron. Его стоимость в Европе составит рекордные для Bugatti 5,9 млн евро. Но Винкельман говорит, что покупка таких сродни приобретению яхты или недвижимости, в реальности владельцы практически не выезжают на своих суперкарах на дороги.

Второй причиной является то, что концерн Volkswagen AG выделяет Bugatti огромные средства, и французы хотят показать, что тоже могут стать прибыльными. «Нам необходимо показать акционерам, что Bugatti тоже может быть экономически эффективной», — говорит Винкельман.

Топ-менеджер отказался вдаваться в подробности и сроки появления кроссовера, заявив, что проект все еще в стадии проработки. Но он оговорился, что на кроссовере может быть использована гибридная силовая установка.

Bugatti также работает над роскошным седаном, который не так давно удалось снять фотошпионам.

Компания Lego выпустила сборную модель Bugatti Chiron, которая стоит почти 30 тысяч рублей.

Иллюстрации: Motor1.com, Andre Fonseca