Очень деньги нужны: в Bugatti задумались о кроссовере

Задуматься о кроссовере Bugatti заставили успехи Bentley Bentayga и Rolls-Rolls Cullinan. Да и у Lamborghini Urus рыночные перспективы отличные. Кроме того, французская компания нередко становится объектом насмешек и критики: на каждом произведенном суперкаре (сначала это был Veyron, а теперь Chiron) компания теряет от 4 до 6 млн евро.
«Мы готовы к большему, да сегодня двигатель W16 лежит в основе нашей идеологии, но он не вечен», — заявил в интервью Automotive News Europe на автосалоне в Париже глава французской компании Стефан Винкельман, который ранее возглавлял Audi Sport и Lamborghini.
На автосалон компания привезла суперкар Divo, созданный на базе Chiron. Его стоимость в Европе составит рекордные для Bugatti 5,9 млн евро. Но Винкельман говорит, что покупка таких сродни приобретению яхты или недвижимости, в реальности владельцы практически не выезжают на своих суперкарах на дороги.
Второй причиной является то, что концерн Volkswagen AG выделяет Bugatti огромные средства, и французы хотят показать, что тоже могут стать прибыльными. «Нам необходимо показать акционерам, что Bugatti тоже может быть экономически эффективной», — говорит Винкельман.
Топ-менеджер отказался вдаваться в подробности и сроки появления кроссовера, заявив, что проект все еще в стадии проработки. Но он оговорился, что на кроссовере может быть использована гибридная силовая установка.
- Bugatti также работает над роскошным седаном, который не так давно удалось снять фотошпионам.
- Компания Lego выпустила сборную модель Bugatti Chiron, которая стоит почти 30 тысяч рублей.
Иллюстрации: Motor1.com, Andre Fonseca
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