У Bugatti появится суперседан

Последние годы французская марка — компания одной модели: Veyron, затем Chiron — штучный товар для нуворишей и автомобильных коллекционеров. Но в компании всегда мечтали иметь в гамме четырехдверку.

Такая модель могла бы затмить конкурентов из Rolls-Royce и Bentley, что уж говорить о Mercedes-Maybach или «семерке» BMW. Но все упиралось в маркетологов концерна Volkswagen AG, которому принадлежит Bugatti.

Однако, кажется, лед тронулся. Одному из клиентов компании в ее внутреннем дворе удалось заснять прототип неизвестной машины. Под плотным покрывалом угадывается передняя часть Bugatti Chiron. Но у этого прототипа гораздо длиннее колесная база и более длинный задний свес.

О том, что четырехдверка может появиться в гамме Bugatti, в прошлом году говорил ее руководитель Вольфганг Дюрхаймер. Правда, с тех пор Дюрхаймер покинул компанию, но, судя всему, французы готовят проект большого четырехдверного автомобиля. Вряд ли это будет седан в привычном понимании этого слова.

Bugatti 16C Galiber стал предвестником четырехдверной модели марки. Его показали еще в 2010 году

Дюрхаймер говорил о том, что если проекту дадут зеленый свет, то в серию четырехдверный Bugatti отправится в 2024 году. Как знать, может быть, засветят эту машину раньше, чтобы потенциальные клиенты смогли оценить ее по достоинству.

В Китае же пока можно купить подделку Bugatti Chiron. Всего за 5000 долларов.

По данным на начало года, в России насчитывалось меньше тысячи Bugatti всех моделей и годов выпуска, поставленных на учет.

Фото: Thesupercarblog, Bugatti