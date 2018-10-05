Рекламные войны на дорогах: теперь и в России

На улицах началась война. Рекламная. До последнего клиента. Два крупных сервиса по продаже автомобилей, кажется, повздорят. Этой осенью: Avito против CarPrice.

Будет ли ответный ход? Avito vs CarPrice — 1:0.
Будет ли ответный ход? Avito vs CarPrice — 1:0.

В Сети появилась фотография, на которой среди желтеющей листвы, над проезжающими автомобилями гордо, как и все они, возвышается рекламный щит. К нему стоит присмотреться дважды.

При беглом взгляде кажется, что CarPrice в очередной раз уговаривает нас расстаться со своим автомобилем — знакомое сочетание зеленого оттенка цвета букв с черным, да и шрифт, кажется, тот самый, а в голове уже заводит свою песню задорный голос Сергея Жукова (кстати, кто-нибудь помнит оригинальные слова песни?). Но нет. Это Avito, прицелившись, бьет по больному своего конкурента.

А может, это фотошоп или происки третьей стороны? Давайте разбираться. А тем временем в соцсетях, в комментариях к снимку люди уже потирают руки в предвкушении остроумной рекламной баталии. Да так бы и потирали впустую. Нет, реклама на щите принадлежит Avito — в компании это признали. Кажется, обе компании не придали особого значения случившемуся, что видно по первым комментариям.

«С каждым днем все больше людей продают свои машины быстро и безопасно через CarPrice. Мы меняем российский авторынок, делаем его более прозрачным, комфортным и безопасным. Похоже, не всем это нравится», — комментирует ситуацию пресс-секретарь CarPrice Анна Пухова.

О том, будет ли ответная реклама, которая скрасит дождливую осень, в компании говорить не стали. Надеемся, что будет, потому что обмен остротами не просто двух площадок по продаже автомобилей, а представителей двух разных подходов к этому процессу обещает особый накал страстей. В Avito стараются дистанцироваться от CarPrice, называя их «конкурентами-посредниками», а себя — «классифайдом». Но постойте, «Это же он начал». Словно в забавном меме:

— Извини, не могу говорить, трачу выигранные деньги!

— Но это же ты позвонил…

«Конкурентыпосредники нередко противопоставляют себя в коммуникациях классифайдам. Мы, со своей стороны, напоминаем потенциальным продавцам автомобилей, что по ключевому при принятии решения параметру цене, сервис объявлений существенно выгоднее, ведь на Авито не нужно оплачивать услуги перекупщика. Средняя стоимость, по которой можно реализовать автомобиль через посредника, на десятки, а то и сотни тысяч рублей ниже рыночной цены, по которой машину можно продать на Авито. То, насколько существенной будет разница, зависит от модели и состояния авто, но можно быть уверенными, что она будет заметна. В 2017 году через Авито.Авто было продано 2,2 млн автомобилей это 41% рынка», — объясняет пресс-секретарь Авито Алёна Бурова.

Неужели спор останется неразрешенным? Мы, автовладельцы, и люди, собирающиеся купить автомобиль в ближайшее время, хотим знать: чья правда правее и сколько булавок поместится на квадратном сантиметре конкурента. Проще говоря, жаждем зрелищ, пока нам нечем заняться перед сезоном гриппа и предновогодней лихорадкой.

  • Рекламные войны привлекают внимание и являются лучшей стороной конкуренции. Вежливо поддеть — это искусство, а образец мастерства можно наблюдать, например, в рекламной войне компаний Audi и BMW.
  • От компаний Audi и BMW не отстают и Hyundai с АВТОВАЗом.

Фото: Дмитрий Гулин/Facebook

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