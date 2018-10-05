Рекламные войны на дорогах: теперь и в России

На улицах началась война. Рекламная. До последнего клиента. Два крупных сервиса по продаже автомобилей, кажется, повздорят. Этой осенью: Avito против CarPrice.

Будет ли ответный ход? Avito vs CarPrice — 1:0.

В Сети появилась фотография, на которой среди желтеющей листвы, над проезжающими автомобилями гордо, как и все они, возвышается рекламный щит. К нему стоит присмотреться дважды.

При беглом взгляде кажется, что CarPrice в очередной раз уговаривает нас расстаться со своим автомобилем — знакомое сочетание зеленого оттенка цвета букв с черным, да и шрифт, кажется, тот самый, а в голове уже заводит свою песню задорный голос Сергея Жукова (кстати, кто-нибудь помнит оригинальные слова песни?). Но нет. Это Avito, прицелившись, бьет по больному своего конкурента.

А может, это фотошоп или происки третьей стороны? Давайте разбираться. А тем временем в соцсетях, в комментариях к снимку люди уже потирают руки в предвкушении остроумной рекламной баталии. Да так бы и потирали впустую. Нет, реклама на щите принадлежит Avito — в компании это признали. Кажется, обе компании не придали особого значения случившемуся, что видно по первым комментариям.

«С каждым днем все больше людей продают свои машины быстро и безопасно через CarPrice. Мы меняем российский авторынок, делаем его более прозрачным, комфортным и безопасным. Похоже, не всем это нравится», — комментирует ситуацию пресс-секретарь CarPrice Анна Пухова.

О том, будет ли ответная реклама, которая скрасит дождливую осень, в компании говорить не стали. Надеемся, что будет, потому что обмен остротами не просто двух площадок по продаже автомобилей, а представителей двух разных подходов к этому процессу обещает особый накал страстей. В Avito стараются дистанцироваться от CarPrice, называя их «конкурентами-посредниками», а себя — «классифайдом». Но постойте, «Это же он начал». Словно в забавном меме:

— Извини, не могу говорить, трачу выигранные деньги!

— Но это же ты позвонил…

« Конкуренты — посредники нередко противопоставляют себя в коммуникациях классифайдам. Мы, со своей стороны, напоминаем потенциальным продавцам автомобилей, что по ключевому при принятии решения параметру — цене, сервис объявлений существенно выгоднее, ведь на Авито не нужно оплачивать услуги перекупщика. Средняя стоимость, по которой можно реализовать автомобиль через посредника, на десятки, а то и сотни тысяч рублей ниже рыночной цены, по которой машину можно продать на Авито. То, насколько существенной будет разница, зависит от модели и состояния авто, но можно быть уверенными, что она будет заметна . В 2017 году через Авито.Авто было продано 2,2 млн автомобилей — это 41% рынка », — объясняет пресс-секретарь Авито Алёна Бурова .

Неужели спор останется неразрешенным? Мы, автовладельцы, и люди, собирающиеся купить автомобиль в ближайшее время, хотим знать: чья правда правее и сколько булавок поместится на квадратном сантиметре конкурента. Проще говоря, жаждем зрелищ, пока нам нечем заняться перед сезоном гриппа и предновогодней лихорадкой.

Рекламные войны привлекают внимание и являются лучшей стороной конкуренции. Вежливо поддеть — это искусство, а образец мастерства можно наблюдать, например, в рекламной войне компаний Audi и BMW.

От компаний Audi и BMW не отстают и Hyundai с АВТОВАЗом.

Фото: Дмитрий Гулин/Facebook