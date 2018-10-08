Преемник легендарной «буханки»: известны подробности!

Ульяновский автозавод готовится вывести на рынок капотные микроавтобусы, которые станут идеологическими наследниками легендарной «буханки».

В базе данных Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на два капотных микроавтобуса УАЗ: УАЗ-128801 предназначен для перевозки детей (школьный автобус), а УАЗ-128811 — для автомобиля скорой помощи класса В. У обеих модификаций три одностворчатые двери (водительская и две боковые) и одна двухстворчатая (в задней части).

Речь идет о микроавтобусах, созданных на Ульяновском автозаводе на базе шасси коммерческого грузовика Профи. Причем обе машины будут полноприводными, что станет конкурентным преимуществом перед ГАЗелями и ПАЗами, которые удерживают львиную долю продаж школьных автобусов и машин скорой помощи.

Длина микроавтобусов равна 6150 мм, ширина — 2095 мм, высота — 2500 мм, размер колесной базы составляет 3500 мм. Под капотом находится двигатель ZMZ Pro (он же ЗМЗ-409051) мощностью 150 л.с.

В оснащение обеих модификаций входят ABS, система вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС, тахограф. Школьный автобус рассчитан на перевозку детей в возрасте от 6 до 16 лет и вмещает от 11 до 14 пассажиров (плюс водитель). Скорая помощь, естественно, оборудована спецсигналами.

Когда новые микроавтобусы выйдут на рынок, неизвестно.