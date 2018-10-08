Инженеры Mercedes-Benz переделали классический С-класс в новый. На ходу

«Инжиниринг без остановки» — видео с таким названием, в котором автомобиль меняется буквально на ходу, появилось в Сети. Что это? Намек на скорое пятое поколение модели?

Mercedes-Benz C-класса первого поколения (1993–2000 г.в.)

Сюжет видеоролика прост и понятен: первое поколение Mercedes-Benz C-класса переоборудуется техниками в седан нового поколения прямо во время движения. Этим маркетологи компании словно намекают на особое внимание к модели с их стороны. Вероятно, ролик должен подогреть интерес к автомобилю Mercedes-Benz C-класса в преддверии появления нового поколения модели, а точнее слухов о нем и другой отрывочной информации.

В России Mercedes-Benz C-класса четвертого поколения продается по цене от 2,4 млн рублей

Следует отметить, что смена поколений Mercedes-Benz C-класса происходит каждые семь лет, а нынешнее, четвертое поколение выпускается с 2014 года. Из этого следует, что в 2021 году в продажу поступит совершенно новый автомобиль, а значит работа над ним уже началась.

Первый Mercedes-Benz С-класса с индексом кузова W202 появился в продаже в 1993 году, заменив модель 190. К тому времени компания уже отказалась от голых индексов вместо названий моделей и для удобства покупателей стала делить их на классы. Выпускался автомобиль до 2000 года (в кузове универсал S202 — до 2001 года), когда на замену ему пришло второе поколение С-класса с индексом W203. Следующая смена поколений произошла в 2007 году. Третье поколение носило индекс W204 и выпускалось до 2014 года.

Сегодня в продаже четвертое поколение автомобиля Mercedes-Benz С-класса в кузове W205. Он построен на модульной заднеприводной платформе MRA, отличающейся малым весом и увеличенной жесткостью на кручение, а также высоким уровнем пассивной безопасности. Следующее, пятое поколение будет разрабатываться с учетом новых требований к транспортным средствам. Это обязательное наличие версий с гибридными двигателями и полностью электрических вариантов автомобиля, для чего нужна новая платформа, а также оснащение современными системами, включая автономное управление.

Новинки Mercedes-Benz получают опции, которые прежде ставились на более дорогие модели компании. Яркий пример — новый B-класс и опции от роскошного S-класса.

Mercedes-Benz работает и над появлением новых приложений. Например, одно из них позволит автовладельцам избегать криминальных районов для парковки.

Фото, видео: Mercedes-Benz, YouTube