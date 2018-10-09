Водителей не будут штрафовать за обрызганных пешеходов

Государственная дума РФ выступила против идеи штрафовать на 500 рублей водителей, обрызгавших пешеходов.

Сбрасывать скорость перед лужами нужно по ряду причин: скрытые ямы, аквапланирование, пешеходы...

Инициативу ввести новый штраф для водителей не поддержал член комитета Госдумы по транспорту и строительству единоросс Александр Васильев. В качестве главного довода депутат приводит госстандарты, которые просто исключают наличие луж на дорогах и тротуарах.

«По ГОСТам, которые сейчас обновились, никаких луж на дороге не должно быть, также не должно быть луж и на тротуаре. Если в городе плохие, „убитые“ дороги, то это не вина автомобилистов и пешеходов. Это вина администрации, что она не может соответствующим образом привести в нормальное состояние дороги. Если кого-то из лужи окатили, то надо писать в ГИБДД, в прокуратуру, для того чтобы администрация предприняла меры и эту яму с лужами ликвидировали. На это есть ГОСТ, есть соответствующие штрафы. Не стоит перекладывать ответственность с одних на других», — считает Александр Васильев.

Кроме того, найти виновного водителя и наказать его штрафом практически невозможно, независимо от того, специально он окатил водой из лужи пешеходов или случайно.

«Ни один нормальный водитель не будет окатывать пешехода из лужи. Конечно, это глупо штрафовать водителей, тем более применение такой нормы будет носить популистский характер, потому что сложно будет найти человека, который обрызгал», — приводит еще один довод депутата Агентств о городских новостей « Москва ».

По мнению парламентария, подавляющее число водителей вполне адекватны и при проезде через лужи, которых не должно быть, сбавляют скорость по целому ряду причин. В том числе чтобы не окатить водой прохожих.

«В этой инициативе есть один положительный момент: мы как бы говорим и признаем существование этой проблемы. Адекватные водители, которых у нас большинство на улицах, конечно, будут стараться выбирать скоростной режим», — закончил свою речь депутат.

С предложением ввести штрафы для водителей, окативших пешеходов из луж, выступил депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. По его мнению, таких невнимательных автомобилистов и просто автохамов следует наказывать рублем, выписывая им штраф в размере 500 рублей.

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