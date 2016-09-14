Звезда сериала «Кухня» сбил пешехода

Актер Дмитрий Назаров, сыгравший главные роли в нескольких телесериалах, сбил пешехода на Варшавском шоссе в Москве.

Актер и телеведущий Дмитрий Назаров

ДТП случилось накануне вечером, ближе к полуночи. Дмитрий Назаров ехал за рулем своего кроссовера Audi Q7 от улицы Болотниковской в направлении улицы Нагатинской. Внезапно перед автомобилем актера возник пешеход, перебегавший дорогу в неположенном месте. Дмитрий не успел затормозить и совершил наезд на человека.

«В 23:45 на Варшавском шоссе в районе дома 65 водитель, управляя Audi, совершил наезд на пешехода, который, по предварительным данным, переходил дорогу в неустановленном для перехода месте», — сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД.

Потерпевшим оказался 29-летний мужчина, который не только решил перейти широкое шоссе в неположенном месте, но и находился в состоянии алкогольного опьянения. До ближайшего пешеходного перехода было всего 250 метров, которые тот поленился пройти. Из-за тог, что наезд на человека произошел не в зоне действия знака «Пешеходный переход», а также по причине соблюдения Назаровым скоростного режима, основания для привлечения актера к административной и иной ответственности отсутствуют.

Актер вызвал скорую помощь и, дождавшись медиков и инспекторов ГИБДД, с места происшествия уехал. Тем временем пострадавший был отправлен в Городскую клиническую больницу № 12 им. В.М. Буянова. У него был диагностирован закрытый перелом средней трети левого предплечья, а также подтверждено наличие алкогольного опьянения.

Чтобы «полакомиться» пешеходами, некоторые водители заезжают в подземные переходы.

Из-за невнимательности к действиям других участников дорожного движения иногда пешеходов сбивают дважды.

Фото: АГН «Москва»