Пешехода дважды сбили на одном и том же месте

На Московском шоссе Санкт-Петербурга одного и того же мужчину сбили дважды в тот момент, когда он перебегал дорогу.

Переход дороги в неположенном месте — не просто нарушение ПДД, а самоубийство.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, на окраине Северной столицы одного и того же 57-летнего мужчину сбили два автомобилями, когда он переходил дорогу в неположенном месте.

Первый наезд на незадачливого пешехода совершил Renault Logan. Затем мужчина попал под тяжелый грузовик Scania. После первого столкновения несчастный был еще жив, второй наезд оказался смертельным.

ДТП произошло на 684-м километре Московского шоссе, рядом с микрорайоном Купчино.

ГИБДД предупреждает, что переходить дорогу следует исключительно по пешеходным переходам и при этом учитывать, что в свете фар встречных автомобилей заметить человека на дороге бывает весьма сложно. Чтобы избежать трагедии, следует носить одежду со светоотражающими элементами или использовать фонарик телефона для обозначения своего местоположения.

По факту смерти пешехода под колесами автомобилей на Московском шоссе работниками ГИБДД проводится проверка.

Во избежание наездов на пешеходов московская ГИБДД и ЦОДД создают в столице « говорящие » пешеходные переходы.

говорящие пешеходные переходы. Чтобы снизить уровень смертности на российских дорогах, в правительстве утвердили паспорт нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Фото: 1pnz.ru