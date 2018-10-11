В автомобиле пьяной виновницы двух аварий нашли младенца

В Подмосковье сотрудники ГИБДД задержали пьяную женщину, которая устроила две аварии. В машине с ней был годовалый младенец.

Автомобиль задержанной 32-летней нарушительницы

Первое столкновение было совершено женщиной во дворе дома на улице Спортивной в подмосковном Долгопрудном. Управляя автомобилем Honda Accord, она догнала и врезалась в едущую впереди иномарку. Вместо того чтобы дождаться сотрудников ГИБДД на месте ДТП или оформить аварию по европротоколу, водитель просто скрылась с места происшествия. Прибывший наряд полиции по описанию, полученному от другого участника ДТП и свидетелей, установил личность нарушительницы, ею оказалась местная 32-летняя жительница, и объявил план-перехват.

Автомобиль с подозреваемой был быстро обнаружен, но женщина не собиралась останавливаться по требованию полицейских и совершила еще одно столкновение с едущим впереди нее автомобилем, после чего была задержана.

Тут же выяснилось, что женщина находится в состоянии алкогольного опьянения, а на переднем пассажирском сиденье ее автомобиля в детском кресле был обнаружен годовалый мальчик, сын нарушительницы. Полицейские сразу передали ребенка его родственникам.

«Полицейскими установлено, что правонарушительница ранее подвергалась административному наказанию по ст. 12.26 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации „Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения“. Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В отношении пьяной матери, севшей за руль и взявшей при этом с собой младенца, были составлены три протокола: по ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», ст. 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» и ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Кроме того, против нарушительницы возбуждено уголовное дело.

«Отделом дознания отдела полиции по г.о. Долгопрудный в отношении женщины, совершившей накануне столкновение с двумя автомобилями, возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации „Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию“. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишение свободы на срок до двух лет», — добавила Татьяна Петрова.

Объяснить свое поведение задержанная не смогла или не захотела.

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Фото, видео: YouTube