В Москве эвакуировали более 2000 машин без номеров

С начала этого года в столице на спецстоянки было эвакуировано более 2000 автомобилей без государственных регистрационных знаков.

Автомобиль террориста, несущий опасность

Основанием для эвакуации более 2000 автомобилей без государственных регистрационных знаков, припаркованных на улицах Москвы, является решение Антитеррористической комиссии. Все вывезенные машины признаны несущими опасность.

«Более 2000 автомобилей перемещено на спецстоянки с автодорог Москвы с начала года по решению Антитеррористической комиссии. Такая работа будет продолжаться», — сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы АГН « Москва

Номерные знаки снимаются с автомобилей их владельцами, не желающими платить за парковку. Этому их научили чиновники, которые также не горят желанием оплачивать стоянку машины. Это самый верный способ не платить за парковку, но появился риск эвакуации. Напомним, что комитет Госдумы по госстроительству и законодательству не поддержал законопроект о штрафах за стоянку автомобиля с нечитаемыми номерами. То есть номер можно просто скрыть и избежать эвакуации, но работники столичного ЦОДД регулярно обходят парковки, удаляют мешающие прочтению госзнаков предметы и фотографируют автомобили неплательщиков.

Припаркованные по правилам автомобили без номерных знаков, из-за чего они не могут быть распознаны сотрудниками правоохранительных органов, перемещаются на одну из трех московских спецстоянок и возвращаются владельцам бесплатно при предъявлении документов на транспортное средство. Но перед этим владелец должен подтвердить отсутствие в машине взрывчатых веществ. Об абсурдности данной ситуации мы уже писали.

Противление платным парковкам началось с первого же дня их появления в Москве. Водители и чиновники придумывают все новые способы борьбы.

Напомним, что с ноября камеры видеофиксации начнут отслеживать автомобили без полисов ОСАГО.

Фото: АГН «Москва»