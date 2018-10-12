Ford поднял цены на популярные модели в России

Увеличение стоимости пяти популярных моделей Ford составило от 9000 до 20 000 рублей.

Ford EcoSport до обновления

С октября этого года некоторые автомобили Ford стали дороже. Прайс-листы обновились у моделей EcoSport, Fiesta, Focus, Kuga и Mondeo.

Модель Ford Fiesta подорожала меньше всех. Эти седаны и хэтчбеки прибавили в цене всего 9000 рублей, сообщает агентство «Автостат». Теперь седан этой модели стоит от 849 000 до 1 034 000 рублей, а хэтчбек — от 839 000 до 1 024 000 рублей.

На 12 000 рублей стали дороже автомобили Ford Focus. Это коснулось всех модификаций. Теперь седан предлагается по цене от 958 000 до 1 275 000 рублей, хэтчбек можно купить за сумму от 841 000 до 1 265 000 рублей, а в кузове универсал Ford Focus теперь стоит от 968 000 до 1 285 000 рублей.

Стоимость седана Ford Mondeo увеличилась на 17 000 рублей. Прежний ценник остался только у автомобиля в комплектации Trend, которая идет сразу за подорожавшим на указанную сумму базовым оснащением Ambiente. В результате в России теперь новый седан Mondeo можно купить по цене от 1 442 000 до 2 092 000 рублей.

Что касается модели кроссовера Ford EcoSport, то подорожали обе его генерации — и новая, и старая. Цена обновленной версии выросла на 12 000 рублей (теперь его продают за сумму от 983 000 до 1 289 000 рублей), а прежней — на 20 000 рублей (от 995 000 до 1 435 000 рублей).

Подорожал и кроссовер Ford Kuga, который теперь во всех комплектациях, кроме начальной Trend (за 1 476 000 рублей), стал дороже на 20 000 рублей. Начиная с комплектации Trend Plus купить автомобиль можно по цене от 1 586 000 до 2 104 000 рублей.

Следует отметить, что продажи автомобилей марки Ford в России в этом году растут. За 9 месяцев было реализовано 38 212 машин, что на 10% больше, чем за тот же период 2017 года.

Фото: Ford