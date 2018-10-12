Первые кроссоверы Haval в Туле соберут в этом году

Первый автомобиль марки Haval соберут в Тульской области уже в декабре.

Кроссовер Haval H6

Завод, на котором будут собираться автомобили марки Haval китайской Great Wall Motor, расположен в Тульской области на территории Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Узловая» в 40 километрах от Тулы и в 150 километрах от Москвы. На строительство предприятия ушло два года и 500 млн долларов США.

Сегодня стало известно, что завод Haval, являющийся якорным резидентом ОЭЗ «Узловая», запустят с опережением графика, а первый автомобиль для оценки качества работ будет выпущен уже в декабре, передает агентство ТАСС. В феврале же 2019 года предприятие заработает в полную силу.

«Немного опережаем планы и планируем уже в декабре этого года выйти на производство первой машины в режиме пуско-наладки, чтобы в феврале, как и планировалось, торжественно открыть производство в полную мощь... Все оборудование уже завезено на площадку. Идет пуско-наладка», — заявил первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев.

На заводе, производственная мощность которого составляет до 130 000 автомобилей в год, будет работать около 2500 человек. Процент же локализации выпускаемых автомобилей к 2024 году достигнет 75%. Почти все комплектующие для машин будут также производиться на территории ОЭЗ «Узловая». О том, какие модели собираются выпускать на предприятии, пока доподлинно неизвестно.

«Мы уже получили много предложений от компаний из КНР и Азиатско-Тихоокенского региона, которые хотят прийти в регион и создать рядом с заводом свои производства. Полная производственная мощность завода к 2024 году может составить 120–130 тысяч автомобилей», — рассказал Вячеслав Федорищев.

Напомним, что площадь Особой экономической зоны «Узловая» составляет 471 гектаров. От Москвы до нее легко доехать по трассе М-4 «Дон». Там же проходит дорога Р-140, идущая с востока на запад.

Оснащение завода Haval обещает быть современным, способным выпускать автомобили качественно.

Кроссовер Haval F7 вполне может стать одним из автомобилей, собираемых на новом предприятии в Тульской области.

Фото: Haval