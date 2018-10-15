Новая Mazda 3: первые изображения серийной версии

На официальных чертежах, которые попали в Сеть, видна новая Mazda 3, которая поступит в продажу в 2019 году.

Чертежи новой Mazda 3

Год назад на автосалоне в Токио компания Mazda показала концепт Kai, на примере которого продемонстрировала, как примерно будет выглядеть новое поколение Mazda 3. Сегодня мы можем оценить слегка доработанный дизайн автомобиля по патентным чертежам, попавшим в Сеть. Именно в таком виде машина пойдет в производство.

На чертежах изображены передняя и задняя части автомобиля, а также интерьер новинки. Mazda продолжает пользоваться языком дизайна Kodo, но линии его стали еще более плавными. Кроме того, внешность автомобиля отличается узкими фарами и задними фонарями, а также широкой U-образной решеткой радиатора и линией капота с ярко выраженным изгибом.

Чертежи новой Mazda 3

Концепт Mazda Kai

Салон новой Mazda 3 под стать экстерьеру: простота и плавность прослеживаются, в частности, на центральной панели. Следует обратить внимание на то, что воздуховоды климатической системы спрятаны по бокам приборной панели и в линии, проходящей поверх крышки бардачка. Благодаря этому дизайн не перегружен мелкими деталями, на которых обычно концентрируется внимание. Возможно, это станет новым веянием в автомобильной моде. К слову, такое решение активно применялось дизайнерами в конце прошлого века.

Центром композиции, а иначе переднюю панель новой Mazda 3 не назвать, стал большой информационный экран, которого, кстати, не было у концепта.

Чертежи новой Mazda 3

В основу новинки ляжет новая, более прочная платформа, а бензиновые двигатели Skyactiv-X окажутся невероятно экономичными благодаря совмещению бензиновых и дизельных технологий. Воспламенение топливовоздушной смеси будет аналогично тому, как это происходит в дизельных двигателях. В результате, по прогнозам инженеров компании Mazda, при объеме 2 литра двигатель, без всяких турбонаддувов, будет иметь мощность около 190 л.с. При этом мотор окажется на 20% экономичнее предшественника (двигателя Skyactive-G) и на 25% чище.

Новая Mazda 3 должна поступить в продажу в первой половине 2019 года, а ее презентация, возможно, состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе в конце ноября этого года.

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Фото: Carscoops.com, Mazda