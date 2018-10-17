Русский дизайнер придумал автобус для Porsche

Гоночная история Porsche была бы невозможна не только без болидов, но и без перевозящих их фургонов.

Porsche 911
Porsche 911

Porsche > 911

Перевозкой спортивных болидов Porsche с 1968 года занималась пара грузовичков Mercedes-Benz. Они возили спорткары, построенные на базе моделей 917 и 956, и до сих пор не списаны со счетов: один стоит в штаб-квартире Porsche, а другой находится в коллекции Brumos, что в Джексонвилле (штат Флорида, США).

С выходом нового Porsche 911 и ограниченной серии 935 по прозвищу Моби Дик для перевозки спорткаров компании требуется новый фургон, считает российский дизайнер и художник Игорь Шитиков: «Увидев нового Моби Дика, я понял, что это будет идеальная комбинация — неоретрогрузовик в крутой старомодной ливрее и с двумя оригинальными Porsche 935 внутри». Пришло время Porsche переосмыслить свой культовый красный автобус. Поэтому художник представил миру Volkswagen Renntransporter, которому посвящена наша фотогалерея.

Русский дизайнер придумал автобус для Porsche

Фото: Igor Shitikov/Behance, Porsche

Русский дизайнер придумал автобус для Porsche

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