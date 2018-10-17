Русский дизайнер придумал автобус для Porsche

Тест вездехода Вектор 4x4: бюджетная амфибия Вектор 4x4 c рамой от Патриота и мотором Гранты — cамый антигламурный (и самый доступный) вездеход на российском рынке. «За рулем» разобрался, в чем прелесть простых решений. Большой тест обновленных бюджетников: Лада Гранта против Renault Logan «За рулем» выяснил, в чем, кроме цен, конкурируют обновленные Лада Гранта и Renault Logan. Очень длительный тест зимних шин: пройдено 5 тыс. км Новые шины обычно тестируют на полигонах: туда не поверни, там не езди... Но испытатели «За рулем» обули Шкоду в новую резину Giti GT Radial IcePro3 и махнули по северным дорогам «диким» путем. Шипованная резина на протяжении 5000 километров и асфальт царапала — чтобы убедиться, прочно ли сидит шип, и из рыхлого снега выбиралась — ведь это было самое снежное путешествие года!