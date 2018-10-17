Русский дизайнер придумал автобус для Porsche

Перевозкой спортивных болидов Porsche с 1968 года занималась пара грузовичков Mercedes-Benz. Они возили спорткары, построенные на базе моделей 917 и 956, и до сих пор не списаны со счетов: один стоит в штаб-квартире Porsche, а другой находится в коллекции Brumos, что в Джексонвилле (штат Флорида, США).
С выходом нового Porsche 911 и ограниченной серии 935 по прозвищу Моби Дик для перевозки спорткаров компании требуется новый фургон, считает российский дизайнер и художник Игорь Шитиков: «Увидев нового Моби Дика, я понял, что это будет идеальная комбинация — неоретрогрузовик в крутой старомодной ливрее и с двумя оригинальными Porsche 935 внутри». Пришло время Porsche переосмыслить свой культовый красный автобус. Поэтому художник представил миру Volkswagen Renntransporter, которому посвящена наша фотогалерея.
- Штатные дизайнеры концерна Volkswagen делают вот такие проекты.
- У Porsche по всему миру есть множество фанатов с интересными идеями. Одна пара, например, решила пожениться в автомобиле Porsche прямо на треке.
Фото: Igor Shitikov/Behance, Porsche
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