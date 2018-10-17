Водитель автобуса превратил тротуар в выделенку. Реакция соцсетей

Водитель рейсового автобуса решил, что ничем не хуже мажоров и беспредельщиков, поэтому проложил новый маршрут — по пешеходным дорожкам.

Произошло все в Ломоносове Ленинградской области. На видео, появившемся в соцсетях, видно, что водитель рейсового автобуса не только выехал на тротуар, чтобы объехать пробку на одном из перекрестков, но и не вернулся на проезжую часть на ближайшем перекрестке, превратив тротуар в выделенную полосу для общественного транспорта. Как потом стало известно, изначально водитель совершил выезд на тротуар для того, чтобы объехать ДТП.

В соцсетях довольно бурно отреагировали на действия водителя. Мы приводим цитаты, сохраняя орфографию и стилистику их авторов.

«Главное, довез пассажиров без опоздания на работу привез», — написал Алексей Григорьев в ВКонтакте. «Зато без пробок и людей до парадной привозит», — ответ от Александры Ворон-Ковальской. На возмущение некоторых, что водитель портит газоны был ответ от Татьяны Федоровой: «А Вы не задавали этот же вопрос автомобилистам, которые изо дня в день парковались (а где-то и паркуются до сих пор) на газонах? )))».

Впрочем, большинство сошлись на том, что водитель должен быть наказан. «Надеюсь, это не останется без ответа. Водилу проверить на наркотики. Оштрафовать по всем пунктам», — написал Руслан Спирин. «Надеюсь, без внимания ГИБДД данный инцидент не останется», — Вера Самойлова.

ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области понадобилось меньше суток, чтобы установить личность нарушителя. Он оштрафован на 2000 руб. по части 2 ст. 12.15 КоАП России («Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения»).

Первыми отреагировали на происшествие в компании-перевозчике. Там нарушение зафиксировали благодаря установленной системе ГЛОНАСС, после чего сняли водителя с маршрута и пообещали уволить его.

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Фото, видео: «Мы ломоносовцы» / ВКонтакте