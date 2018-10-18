ЭРА-ГЛОНАСС может стать необязательной для подержанных иномарок

С таким предложением выступил полпред президента по Дальневосточному федеральному округу Юрий Трутнев.

Сегодня для жителей Приморья действует специальный порядок: на ввезенные подержанные автомобили система ЭРА-ГЛОНАСС устанавливается уже на месте, после чего автомобиль проходит таможенную очистку и регистрацию в ГИБДД. Расходы по установке терминалов системы вызова экстренных служб ложатся на владельцев автомобилей и сегодня уже превышают 30 тыс. рублей.

Кроме того, срок временного порядка ввоза иномарок в Приморье истекает 1 июля следующего года. Если он не будет продлен, то ввоз столь любимых на Дальнем Востоке праворульных иномарок из Японии попадет под полный запрет. На это и обратил внимание полномочный представитель президента по ДФО Юрий Трутнев.

«Давайте постараемся все в течение недели — максимум двух решить, чтобы у нас в течение месяца люди получили право на ввоз этих автомобилей праворульных без установки ЭРА-ГЛОНАСС. При этом это не отрицает возможности человека самому закупить соответствующую аппаратуру и поставить, но эта процедура должна стать добровольной», — цитирует ТАСС Трутнева, который высказал свою позицию на совещании по развитию Приморья.

Трутнев поручил представителям Минпромторга в кратчайшие сроки разработать соответствующие проекты поправок. Замминистра ведомства, который присутствовал на совещании, заявил, что предложения Минпромторга по решению этой проблемы будут разработаны.

По словам врио губернатора Приморья Олега Кожемяко, стоимость терминалов ЭРА-ГЛОНАСС с их установкой в автомобили постоянно растет. Если год назад такая процедура стоила 28 тыс. рублей, то сегодня аккредитованные компании устанавливают терминалы не меньше чем за 33 тыс. рублей.

Напомним, что согласно техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» ввоз автомобилей (как новых, так и подержанных) без системы ЭРА-ГЛОНАСС на территорию России запрещен. После волны протестов для жителей Приморья был введен временный порядок ввоза подержанных автомобилей.

Ранее от установки комплексов ЭРА-ГЛОНАСС освободили автомобили первых лиц государства.

В ближайшем будущем модули ЭРА-ГЛОНАСС будут информировать автовладельцев о проводимых автопроизводителями отзывных кампаниях.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС