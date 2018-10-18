Новая метла: врио губернатора Курской области избавился от мигалок

Помимо спецсигналов на своем автомобиле Роман Старовойт отказался также и от личной охраны.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт

О том, что временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт решил избавиться от мигалок и личной охраны, стало известно случайно. Местная администрация не публиковала на эту тему ровным счетом ничего.

Информация сначала появилась в некоторых местных СМИ, после чего ее подтвердили журналисты «Коммерсанта», сославшись на беседу с чиновниками Курской области.

«Он не будет пользоваться этим в Курске. В этом нет необходимости», — заявила председател ь областного комитета информации и печати Наталь я Лымарь.

Роман Старовойт также позволил себе отчитать курскую ГИБДД, сотрудники которой 12 октября перекрыли улицу Ленина для комфортного отъезда чиновников с церемонии представления врио губернатора, то есть его. Отказ же от личной охраны Роман объяснил тем, что ему не от кого обороняться.

Как вспоминают жители Курска, предшественник нынешнего врио, губернатор Александр Михайлов, ездил сразу с двумя мигалками и в окружении личной охраны. Уходя в отставку, он росчерком пера сохранил не только личную охрану и служебный автомобиль, но и поездки в Москву, а также погребение за счет государства.

С 12-го же октября этого года пост врио губернатора Курской области решением президента России Владимира Путина назначен Роман Старовойт, который прежде возглавлял такое важное ведомство, как Росавтодор.

Фото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС