Новая метла: врио губернатора Курской области избавился от мигалок

О том, что временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт решил избавиться от мигалок и личной охраны, стало известно случайно. Местная администрация не публиковала на эту тему ровным счетом ничего.
Информация сначала появилась в некоторых местных СМИ, после чего ее подтвердили журналисты «Коммерсанта», сославшись на беседу с чиновниками Курской области.
«Он не будет пользоваться этим в Курске. В этом нет необходимости», — заявила председатель областного комитета информации и печати Наталья Лымарь.
Роман Старовойт также позволил себе отчитать курскую ГИБДД, сотрудники которой 12 октября перекрыли улицу Ленина для комфортного отъезда чиновников с церемонии представления врио губернатора, то есть его. Отказ же от личной охраны Роман объяснил тем, что ему не от кого обороняться.
Как вспоминают жители Курска, предшественник нынешнего врио, губернатор Александр Михайлов, ездил сразу с двумя мигалками и в окружении личной охраны. Уходя в отставку, он росчерком пера сохранил не только личную охрану и служебный автомобиль, но и поездки в Москву, а также погребение за счет государства.
С 12-го же октября этого года пост врио губернатора Курской области решением президента России Владимира Путина назначен Роман Старовойт, который прежде возглавлял такое важное ведомство, как Росавтодор.
- Роман Старовойт знает, от чего отказываться: начиная с 13 октября этого года по указу Владимира Путина со спецсигналами возят преступников. Кому нужны подобные ассоциации?
- Кстати, а что будет водителю, если он не уступит дорогу автомобилю с сиреной, но без раскраски?
Фото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС
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