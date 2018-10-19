В Якутии из автоцистерны забила фонтаном нефть

В соцсетях распространяется видео, на котором видно, как из автоцистерны бьет черный фонтан, предположительно, нефтепродукта. Авторы сюжета, снимая происходящее, пытаются докричаться до водителя, который еще и не сразу это замечает. В каком конкретно месте это происходит, неясно, известно только, что на территории Республики Саха (Якутия). Видеосюжетом уже заинтересовалось Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) и проводит проверку достоверности информации о разливе нефтепродуктов из автоцистерны в Якутии. По ее итогам обещают принять соответствующие меры. Также пока неясно, какой ущерб нанесен экологии региона.
- Недавно полицейские Ставрополья раскрыли крупное хищение нефти: мошенники врезались в нефтепровод, слили более 100 тонн, потом перевезли по подложным документам в соседний регион для перегонки ее в дизельное топливо.
Видео: YouTube
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