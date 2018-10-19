В Якутии из автоцистерны забила фонтаном нефть

Первый советский мотоцикл с роторным двигателем: пуля с ВАЗа! Современные спортбайки «крутятся» до 9000 об/мин, но неужели ИЖ 80-х годов мог так же? В очередной галерее ЗР рассказывает о роторно-поршневом двигателе, который в далеких 1960-х наши инженеры начали разрабатывать для установки на мотоцикл. Дефицит колесных дисков для Весты! Расследование ЗР Низкопрофильные шины и дорогие 17-дюймовые колеса, которыми с завода комплектуются Cross-версии Весты, устраивают не всех владельцев. Ответ на вопрос «Есть ли альтернатива?» зависит от того, каким путем вы хотите пойти. Кто такой Илья Каплан? Интервью с самым активным комментатором ЗР Количество его комментариев уже добралось до десяти тысяч, по числу оставленных на сайте букв он переплюнул даже старожилов редакции ЗР! Содержание написанного им вызывает у публики смешанные чувства — от поддержки до призывов забанить. Но главный вопрос один: как может человек (если это человек вообще!) быть настолько вовлечен в то, чем занимается? ЗР связался с Ильей Капланом, чтобы узнать, к примеру, откуда такая неприязнь к вазовской продукции… Публикуем интервью без купюр.