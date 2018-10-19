В Якутии из автоцистерны забила фонтаном нефть

Этот видеоролик появился сегодня в Сети.


В соцсетях распространяется видео, на котором видно, как из автоцистерны бьет черный фонтан, предположительно, нефтепродукта. Авторы сюжета, снимая происходящее, пытаются докричаться до водителя, который еще и не сразу это замечает. В каком конкретно месте это происходит, неясно, известно только, что на территории Республики Саха (Якутия). Видеосюжетом уже заинтересовалось Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) и проводит проверку достоверности информации о разливе нефтепродуктов из автоцистерны в Якутии. По ее итогам обещают принять соответствующие меры. Также пока неясно, какой ущерб нанесен экологии региона.

Видео: YouTube

Вы уже видели наши самые популярные новые видео? Они — здесь.
А здесь — наши самые популярные новые фотогалереи.

Подпишитесь на автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (1)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые