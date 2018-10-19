GM хочет продать свой российский завод

Завод американского концерна в Шушарах может возобновить работу в ближайшее время, но уже с новым хозяином.

Конвейер завода General Motors в Шушарах

Концерн General Motors определился, что делать со своим заводом в Шушарах, на котором производились автомобили Chevrolet и Opel. Напомним, что предприятие было закрыто в марте 2015 года, когда концерн принял решение покинуть российский авторынок. До сих пор предприятие и земля под ним находятся на балансе американского концерна. При этом перед консервацией часть оборудования завода была обновлена, что обошлось американцам в крупную сумму.

Официальный представитель General Motors подтвердил, что концерн не исключает возможность продажи предприятия. Другим вариантом может стать аренда завода каким-либо автопроизводителем. Возможен и возврат General Motors на российский рынок — размытая формулировка заявления позволяет делать самые разные предположения.

«Мы внимательно следим за ситуацией на российском автомобильном рынке и рассматриваем различные варианты, касающиеся завода и земельного участка, на котором он расположен, включая возможную продажу другому производителю или инвестору», — дал комментарий «Фонтанке.ру» официальный представитель General Motors.

Ходят слухи, что выкупить предприятие хочет белорусский производитель легковых автомобилей и специальной техники «Юнисон», который мог бы выпускать в Шушарах автомобили брендов, с которыми сотрудничает. Например, китайские Zotye. Интерес к заводу также проявляли Kia и GM-Uzbekistan, который продает свои автомобили в России под маркой Ravon.

Есть ли у автозаводов, работающих на территории России, пережить кризис с минимальными потерями?

Завод General Motors — не единственное предприятие, которое закрылось в Шушарах с наступлением кризиса. Тогда же остановил работу завод по производству автокомпонентов Johnson Controls.

Фото: ИТАР-ТАСС/Интерпресс/Петр Ковалев