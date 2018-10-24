Росгвардия получила право останавливать автомобили для проверки

Соответствующее постановление правительства вступает в силу с сегодняшнего дня.



Федеральную службу войск Национальной гвардии РФ включили в число органов, уполномоченных следить за безопасностью дорожного движения. Еще 11 октября 2018 года правительство внесло изменения в постановление № 716 «О федеральном государственном надзоре в области безопасности дорожного движения» от 19 августа 2013 г. Эти изменения вступают в силу сегодня, 24 октября, сообщает «Парламентская газета».

Проверку транспортных средств сможет осуществлять подразделение Федеральной службы — Военная автомобильная инспекция войск Росвардии. А предметом проверок станет соблюдение требований к изменению конструкции автомототранспортных средств и прицепов к ним, то есть выявление незарегистрированного тюнинга. В постановлении также перечислены должностные лица Военной автоинспекции нацгвардии, наделенные правом контроля.

Фото: Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС

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