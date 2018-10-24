Росгвардия получила право останавливать автомобили для проверки

Федеральную службу войск Национальной гвардии РФ включили в число органов, уполномоченных следить за безопасностью дорожного движения. Еще 11 октября 2018 года правительство внесло изменения в постановление № 716 «О федеральном государственном надзоре в области безопасности дорожного движения» от 19 августа 2013 г. Эти изменения вступают в силу сегодня, 24 октября, сообщает «Парламентская газета».
Проверку транспортных средств сможет осуществлять подразделение Федеральной службы — Военная автомобильная инспекция войск Росвардии. А предметом проверок станет соблюдение требований к изменению конструкции автомототранспортных средств и прицепов к ним, то есть выявление незарегистрированного тюнинга. В постановлении также перечислены должностные лица Военной автоинспекции нацгвардии, наделенные правом контроля.
- В сентябре на вооружение федеральной службы Росгвардия поступило 10 комплексов-трансформеров для разгона митингов.
- В 2016 году, когда в России появилась Росгвардия, она получила право на использование 35 «мигалок». При этом количество спецсигналов у МВД сократили со 100 до 98.
Фото: Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС
Читать комментарии (3)