Росгвардия получила право останавливать автомобили для проверки

Lada XRAY Cross: вседорожный После тест-драйва очередной новинки — Lada XRAY Cross, в ходе которого даже песок гармонировал с «янтарным металликом» Х-кузова, у меня появилась радостная мысль, что АВТОВАЗ, наконец, меняется в лучшую сторону. И не без помощи французов. Тест-драйв Lexus RX 350L AWD: когда «L» — вовсе не «Long» Нет, автомобиль в действительности стал длиннее, но легче ли от этого пассажирам? Есть только один способ проверить — забраться в его салон самому. Отправляемся делать это в ходе тест-драйва японской новинки — семиместного кроссовера Lexus RX 350L AWD в комплектации Exclusive. Тест-драйв Лады XRAY Cross: цена имеет значение Очередная версия Lada XRAY оказалась самой радикальной. Это хорошо, хоть и немного грустно.