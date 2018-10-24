Пьяный водитель подрался с гаишниками после третьего задержания за месяц

И только после этого мужчину решили заключить под стражу, как представляющего опасность для общества.

27-летнего жителя Тутаева (Ярославская область) в течение одного месяца трижды задерживали нетрезвым за рулем. Против него возбуждено три уголовных дела по ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Но в какой-то момент ему это надоело, и он стал сопротивляться: оказал неповиновение сотрудникам ДПС и даже начал с ними в драку. Поэтому к прежним делам добавилось еще уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья в отношении представителя власти). Все дела соединили в одно производство и проводят предварительное следствие. А пока суд да дело, наконец, поняли, что молодой человек представляет угрозу для общества, поэтому следователь обратился в суд с ходатайством о заключении его под стражу. За применение насилия по отношению к представителям власти молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы, но поскольку есть еще и отягчающие обстоятельства, легко он теперь не отделается.

В Санкт-Петербурге полицейские пытались задержать пьяного водителя на Ниссане. Тот не просто оказал сопротивление, но и наехал на инспектора.

В столице Кабардино-Балкарии толпа из 150 человек пыталась помешать полиции задержать пьяного водителя.

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