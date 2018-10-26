Начальник отдела ГИБДД обиделся на водителя маршрутки и побил его

Очередная дорожная разборка произошла в Дагестане. Теперь высокопоставленному гаишнику грозит уголовное наказание.

С чего начался конфликт, неизвестно, свидетели говорят о том, что водитель ГАЗели подрезал личную Toyota Camry начальника ОГИБДД по Буйнакскому району. После этого оскорбившийся гаишник догнал обидчика и прижал его машину к обочине.

Одной словесной перепалкой дело не ограничилось. По версии следствия, полицейский, используя ненормативную лексику, забрал у водителя документы, потом отнял ключи от машины и выкинул их на проезжую часть. А для закрепления урока правильного поведения несколько раз ударил водителя ГАЗели в голову и шею. После этого он уехал с места происшествия.

Видеозапись с камеры наружного наблюдения попала в Сеть, после чего произошедшим заинтересовались в следственном комитете. В итоге против начальника ОГИБДД Кази Казиева возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).

В МВД уже осудили действия своего сотрудника, заявив, что тот подорвал авторитет органов государственной власти, «а именно органов внутренних дел». Он был уволен из ОВД по отрицательным мотивам. В итоге начальника ГИБДД даже не отпустили домой под подписку: он задержан полицией. А непосредственное руководство полицейского привлечено к строгой дисциплинарной ответственности.

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Фото: Depositphotos

Видео: Следственный комитет РФ / YouTube