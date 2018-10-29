Когда россияне «переобувают» свои автомобили? Исследование

52,7% автовладельцев переобувают свой автомобиль, когда температура на улице опускается ниже пяти градусов, первого снега ждут 46,5% водителей, показал опрос 6,8 тыс. россиян, владеющих машинами. 1% россиян вообще не переобувают автомобиль, а ставят его на прикол до весны.
Все чаще взгляды россиян останавливаются на вторичном рынке резины. Согласно данным сервиса Юла Авто, в среднем комплект неновой зимней резины в хорошем состоянии обходится россиянам в 7050 рублей, а активнее всего искать шины начинают в сентябре-октябре.
На вопрос, как часто автовладельцы обновляют шины, 65,5% ответили, что ездят до тех пор, пока позволяет индикатор износа, у 32,5% резина в ходу один-три сезона, оставшиеся 2% ответили, что каждый сезон покупают новые шины. Хотя искренность последних вызывает сомнение.
27,7% автовладельцев после покупки свежей резины старую продают, 50% — выбрасывают ее, а порядка 20% применяют в домашнем хозяйстве.
В сентябре-октябре спрос на зимнюю резину в интернете вырос в 11 раз, особенно сильный скачок произошел во второй половине октября. Параллельно растут запросы, связанные с сезонным хранением колес.
Наиболее популярными у автовладельцев по-прежнему являются шипованные шины, на них приходится 90% запросов. «Липучки» искали 5,2% пользователей, 4,2% предпочитают всесезонку.
Цены на зимнюю резину на вторичном рынке сильно разнятся в зависимости от региона. Так, самый дорогой комплект (в среднем) можно приобрести во Владивостоке — за 10 690 рублей, Москве — 8880 рублей и Липецке — 8200 рублей, а самой бюджетной резина оказалась в Калининграде — 5450 рублей, Ульяновске — 5730 рублей и Тольятти — 5790 рублей.
За зимнее хранение россияне в среднем платят 1000 рублей, дороже всего берут в «шинных отелях» Екатеринбурга — 1450 рублей, а в Нижнем Новгороде эта услуга обойдется всего 620 рублей.
Топ-10 городов с самой высокой средней стоимостью зимних шин на вторичном рынке
|
|
Город
|
Цена комплекта, руб.
|
1.
|
Владивосток
|
10 690
|
2.
|
Москва
|
8880
|
3.
|
Липецк
|
8200
|
4.
|
Иркутск
|
7980
|
5.
|
Севастополь
|
7740
|
6.
|
Хабаровск
|
7730
|
7.
|
Сочи
|
7640
|
8.
|
Краснодар
|
7500
|
9.
|
Санкт-Петербург
|
7400
|
10.
|
Новосибирск
|
7380
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Фото: PA Images\TASS
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