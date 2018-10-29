Когда россияне «переобувают» свои автомобили? Исследование

Рано или поздно это делают практически все, кроме самых упорных. Но вот когда наступает тот момент, когда автовладелец говорит себе не просто надо, а жизненно необходимо?

52,7% автовладельцев переобувают свой автомобиль, когда температура на улице опускается ниже пяти градусов, первого снега ждут 46,5% водителей, показал опрос 6,8 тыс. россиян, владеющих машинами. 1% россиян вообще не переобувают автомобиль, а ставят его на прикол до весны.

Все чаще взгляды россиян останавливаются на вторичном рынке резины. Согласно данным сервиса Юла Авто, в среднем комплект неновой зимней резины в хорошем состоянии обходится россиянам в 7050 рублей, а активнее всего искать шины начинают в сентябре-октябре.

На вопрос, как часто автовладельцы обновляют шины, 65,5% ответили, что ездят до тех пор, пока позволяет индикатор износа, у 32,5% резина в ходу один-три сезона, оставшиеся 2% ответили, что каждый сезон покупают новые шины. Хотя искренность последних вызывает сомнение.

27,7% автовладельцев после покупки свежей резины старую продают, 50% — выбрасывают ее, а порядка 20% применяют в домашнем хозяйстве.

В сентябре-октябре спрос на зимнюю резину в интернете вырос в 11 раз, особенно сильный скачок произошел во второй половине октября. Параллельно растут запросы, связанные с сезонным хранением колес.

Наиболее популярными у автовладельцев по-прежнему являются шипованные шины, на них приходится 90% запросов. «Липучки» искали 5,2% пользователей, 4,2% предпочитают всесезонку.

Цены на зимнюю резину на вторичном рынке сильно разнятся в зависимости от региона. Так, самый дорогой комплект (в среднем) можно приобрести во Владивостоке — за 10 690 рублей, Москве — 8880 рублей и Липецке — 8200 рублей, а самой бюджетной резина оказалась в Калининграде — 5450 рублей, Ульяновске — 5730 рублей и Тольятти — 5790 рублей.

За зимнее хранение россияне в среднем платят 1000 рублей, дороже всего берут в «шинных отелях» Екатеринбурга — 1450 рублей, а в Нижнем Новгороде эта услуга обойдется всего 620 рублей.

Топ-10 городов с самой высокой средней стоимостью зимних шин на вторичном рынке



Город Цена комплекта, руб. 1. Владивосток 10 690 2. Москва 8880 3. Липецк 8200 4. Иркутск 7980 5. Севастополь 7740 6. Хабаровск 7730 7. Сочи 7640 8. Краснодар 7500 9. Санкт-Петербург 7400 10. Новосибирск 7380

В середине осени автомобиль требует к себе больше внимания, чем безмятежным летом. «За рулем» дает советы, что необходимо сделать в первую очередь.

По каким критериям нужно выбирать резину для своего автомобиля? Ответ дают специалисты одной шинной компании.



Фото: PA Images\TASS