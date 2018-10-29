Полиция Подмосковья изъяла более 40 тонн контрафактной незамерзайки

Подпольный цех обнаружили на территории текстильной фабрики в поселке Володарского.

При обследовании помещений фабрики полицейские обнаружили две полуавтоматические линии по розливу незамерзающей жидкости, более 40 тонн готовой продукции, около 10 тысяч пустых фляжек и 60 коробок с крышками и этикетками. Производили контрафакт пять уроженцев Средней Азии, сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Понятно, что в состав незамерзайки входил запрещенный к использованию дешевый метиловый спирт. Цех, как водится, прикрыли, товар изъяли, по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 238 Уголовного кодекса Российской Федерации «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По этой статье участникам подпольного производства грозит срок до 10 лет. Однако задержаны лишь исполнители, теперь правоохранительные органы пытаются установить организаторов незаконного производства.

Несколько слов о текстильной фабрике в поселке Володарского — когда-то здесь кипела жизнь, тысячи рабочих трудились у станков по производству текстиля. С приходом перестройки в середине 1980-х на фабрике начался упадок, а сейчас жизнь теплится только в нескольких корпусах, многие помещения давно заброшены. Неудивительно, что именно здесь разбили подпольное производство.

Наши эксперты сравнили три жидкости: обычную изопропиловую омывайку «до минус 20», новинку Nord тоже «до минус 20», а также купленную на обочине метанольную омывайку. Увы, по кинематической вязкости у последней конкурентов до сих пор нет.

Кстати, незамерзайки на основе метанола разрешены во всех странах с суровым климатом: США, Канаде, Швеции, Финляндии. Это лучший спирт для стеклоомывающих жидкостей, разумеется, пока их не употребляют внутрь.



Фото: ИТАР-ТАСС/ Михаил Почуев