В правительстве сочли законным штраф за превышение средней скорости

Кабмин не поддержал законопроект, запрещающий штрафовать водителей на основе средних показателей скорости. Даже несмотря на то, что понятия «средняя скорость» в ПДД не существует.

В правительстве раскритиковали законопроект, запрещающий штрафовать водителей на основании превышения высчитанной средней скорости движения. Речь идет о видеокамерах нового образца, которые применяются в различных регионах России. На выбранном участке ставят две камеры: в начале и конце пути, они фиксируют скорость проезжающих автомобилей и время, а потом вычисляется средняя скорость машины, когда она ехала между камерами. Если полученное значение больше установленного ограничения — автовладельцу придет «письмо счастья». Таким образом, затормозить перед камерой, а потом на протяжении всего участка превысить скорость безнаказанно не получится. За превышение положен штраф.

Отказаться от штрафа за превышение средней скорости предложила группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым и председателем комитета по труду Ярославом Ниловым (ЛДПР) на том основании, что ни в ПДД, ни в КоАПе нет понятия «средняя скорость», а значит это незаконно. Наказывать водителей можно лишь за конкретное зафиксированное нарушение в конкретное время.

Однако в правительстве с этим не согласились, мотивировав это тем, что нарушать нельзя как в каждый конкретный момент времени, так и на протяжении всего периода движения. А доказательством «могут служить „любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо… устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица“», передают слова официального ответа «Известия». Таким образом, данные, полученные с применением сертифицированных технических средств, признаются доказательствами по делу.

Однако не все депутаты и юристы согласны с таким утверждением. Водитель как минимум должен быть предупрежден, что ведется замер средней скорости. Но такого знака не существует, и его в лучшем случае предупреждают об обычных камерах. Кроме того, на участке могут располагаться и простые комплексы фотовидеофиксации, поэтому велик риск, что водителя за одно нарушение накажут дважды.

Между тем камеры научили штрафовать за новое нарушение — проезд стоп-линии на перекрестках.

Также стало известно, что в Москве треть видеокамер перевесят по новым адресам, а на части прежних мест установят муляжи. Впрочем, для непосвященных водителей ничего не изменится — по виду они в точности повторяют настоящие.



Фото: Егор Алеев/ТАСС