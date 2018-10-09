Треть видеокамер в Москве перевесят по новым адресам

Обойдется это городскому бюджету всего в каких-то... 167–168 млн рублей. И это меньше, чем планировалось изначально.

Контракт с компанией, которая займется «повышением эффективности контроля за дорожным движением и снижением аварийности», скоро заключит Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Эта компания переместит 30% дорожных камер в Москве, а на части прежних мест установит малоотличимые муляжи — всего 50 штук. Работы планируется завершить до конца 2019 года.

О контракте стало известно из объявленного ЦОДД тендера на сайте госзакупок: сначала завлялась максимальная цена контракта 171 млн руб., но была снижена до 167–168 млн рублей, сообщает «Коммерсант».

Всего в столице установлено около 1,5 тыс. стационарных камер, подрядчик должен будет демонтировать 530 из них. Это комплексы типа «Автоураган» и «Стрелка» (самые распространенные модели в Москве). Речь о местах, где число нарушений и аварийность снизились до минимального уровня. А камеры теперь повесят там, где образовались новые очаги аварийности.

В идеале, камеры фотовидеофиксации нужно перевешивать раз в год, так как существует эффект привыкания: нарушений становится меньше, и в городе уже есть камеры, фиксирующие не более двух нарушений в сутки. А есть и постоянные очаги аварийности, например, вылетные магистрали, там эффекта привыкания нет.

Эксперты говорят, что рядовые автовладельцы не заметят рокировки камер: там, где установят муляжи, по-прежнему будут ездить осторожно, тем более что московские пробки особо не способствуют набору скорости.

Уже с ноября этого года камеры в Москве начнут выполнять еще одну функцию — отслеживать автомобили без полиса ОСАГО.

Согласно планам Минтранса, к 2024 году на дорогах страны должно появиться 10 тысяч автоматических комплексов фиксации нарушений ПДД. Это одно из предложений в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



Фото: АГН «Москва»