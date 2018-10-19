Камеры начали штрафовать за новое нарушение

В Москве комплексы фиксации нарушений ПДД научили штрафовать за проезд стоп-линии на перекрестках.

Узнали об этом сами автомобилисты, которые получили соответствующие постановления о штрафах. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы не раскрывают места установки камер, говоря лишь о том, что они размещены на опасных перекрестках.

Впрочем, места дислокации первых камер, а их пока две, уже известны: это улица Масловка и съезд с внешней стороны МКАД на Носовихинское шоссе. В обоих местах помимо собственно самой стоп-линии установлены знаки Stop, а перед линией на асфальте красуется соответствующая надпись «Стоп».

За неостановку перед стоп-линией, обозначенной знаками или разметкой, при запрещающем сигнале светофора положен штраф в размере 800 руб. (ч. 2 ст. 12.12 КоАП России), а на нерегулируемых перекрестках штраф выписывается по ч. 1 ст. 12.16 КоАП России (500 рублей).

Сейчас ЦОДД проводит своего рода эксперимент, и в случае, если установка камер, фиксирующих проезд стоп-линии, будет признана обоснованной, то они появятся и на других перекрестках.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС, mapcam.info

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