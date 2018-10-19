Камеры начали штрафовать за новое нарушение

В Москве комплексы фиксации нарушений ПДД научили штрафовать за проезд стоп-линии на перекрестках.

Узнали об этом сами автомобилисты, которые получили соответствующие постановления о штрафах. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы не раскрывают места установки камер, говоря лишь о том, что они размещены на опасных перекрестках.

Впрочем, места дислокации первых камер, а их пока две, уже известны: это улица Масловка и съезд с внешней стороны МКАД на Носовихинское шоссе. В обоих местах помимо собственно самой стоп-линии установлены знаки Stop, а перед линией на асфальте красуется соответствующая надпись «Стоп».

За неостановку перед стоп-линией, обозначенной знаками или разметкой, при запрещающем сигнале светофора положен штраф в размере 800 руб. (ч. 2 ст. 12.12 КоАП России), а на нерегулируемых перекрестках штраф выписывается по ч. 1 ст. 12.16 КоАП России (500 рублей).

Сейчас ЦОДД проводит своего рода эксперимент, и в случае, если установка камер, фиксирующих проезд стоп-линии, будет признана обоснованной, то они появятся и на других перекрестках.

Вскоре камеры будут фиксировать автомобили, на которые не оформлен полис ОСАГО. Пока штраф за это нарушение составляет 800 руб., но его могут серьезно увеличить.

ЦОДД Москвы намерен перенести треть видеокамер, заменив их муляжами.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС, mapcam.info